OTTAWA, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Des communautés autochtones et éloignées au pays prennent des mesures pour investir dans des projets d'énergie renouvelable, réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et faire progresser leur souveraineté énergétique.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Brendan Hanley, a annoncé au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un financement fédéral de près de 17 millions de dollars pour soutenir le projet hydroélectrique Innavik de 7,5 mégawatts (MW) à Inukjuak et pour étudier la possibilité de construire une centrale hydroélectrique de 17 MW au barrage Matawin, près de Saint-Michel-des-Saints - deux projets situés au Québec.

Le projet hydroélectrique Innavik consiste en une centrale au fil de l'eau qui comble la quasi-totalité des besoins énergétiques d'Inukjuak et réduit le recours au diesel. Détenu par les Inuits, le projet est la plus grande centrale hydroélectrique hors réseau au Canada. On prévoit qu'il aura d'importantes retombées économiques qui profiteront aux 1 800 habitants de la communauté.

Dirigé par des Autochtones, le projet de la centrale hydroélectrique Matawak de 17 MW, qui est à l'étude au barrage Matawin, à l'embouchure du réservoir Taureau, aiderait la communauté à répondre à ses besoins énergétiques actuels et à la demande croissante en énergie propre et renouvelable, tout en générant des revenus autonomes pour la Nation Atikamekw de Manawan et la Première Nation des Innus du Lac-Saint-Jean.

Ces deux projets s'inscrivent dans la volonté du gouvernement du Canada de réduire les factures d'énergie des Canadiens, de produire de l'énergie propre et fiable et de favoriser des partenariats inclusifs et respectueux avec les peuples autochtones dans le cadre de la transition vers une économie fondée sur l'énergie propre.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser la réconciliation et à soutenir les projets d'énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées. En collaboration avec les gouvernements, les partenaires autochtones et le secteur de l'énergie, nous investissons dans des initiatives visant à stimuler la croissance économique dans ces collectivités tout en luttant contre les changements climatiques. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis fier de voir le plus grand projet hydroélectrique hors réseau au Canada prendre forme et de constater que d'autres initiatives communautaires sont à l'étude dans les régions nordiques du Canada. Ces projets illustrent parfaitement ce qu'il est possible de réaliser lorsque le leadership autochtone et la vision communautaire se conjuguent, non seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la dépendance au diesel, mais aussi pour renforcer l'indépendance énergétique et procurer des avantages socioéconomiques durables aux collectivités. Nous sommes fiers de soutenir des projets comme celui-ci, qui contribuent à bâtir un avenir énergétique propre et inclusif pour toute la population canadienne. »

Brendan Hanley

Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« Le projet hydroélectrique Innavik vient appuyer la création d'un avenir durable pour la communauté inuite d'Inukjuak. Le projet concrétise une vision sur 20 ans d'une infrastructure d'énergie propre dirigée et codétenue par les Inuits qui bénéficie à notre communauté inuite, grâce à un partenariat proactif et positif avec Innergex énergie renouvelable, soutenu par les gouvernements du Canada et du Québec. »

Tommy Palliser

Président, Corporation foncière Pituvik

« Lorsque la Corporation foncière Pituvik nous a invités à nous joindre à eux dans cette aventure, nous avons établi un partenariat étroit avec les gens d'Inukjuak afin de concevoir un projet qui reflète leur vision et répond à leurs besoins. Ce projet est une source de fierté pour nous tous au sein d'Innergex, car il améliore directement la vie quotidienne à Inukjuak tout en soutenant l'indépendance énergétique à long terme de la communauté. Nous sommes reconnaissants de la collaboration et de la confiance de nos partenaires inuits, et nous remercions tous ceux qui ont travaillé à concrétiser la vision de la communauté. »

Michel Letellier

Président et chef de la direction, Innergex énergie renouvelable

« Les Premières Nations doivent être impliquées dans le développement des ressources de leur territoire. Nous vivons tous ensemble sur le territoire et nous travaillons de concert dans une approche d'harmonie et de respect mutuel. L'objectif d'Énergie Matawak n'est pas uniquement de produire de l'énergie, mais de le faire de manière responsable en préservant notre environnement. Notre projet est porteur d'avenir. »

Keith-Michel Flamand

Président, Énergie Matawak S.E.C.

« Cet investissement dans des projets hydroélectriques dirigés par des Autochtones illustre la réconciliation économique que notre secteur s'est engagé à promouvoir. Grâce à des partenariats participatifs, notre secteur favorise la création d'emplois, la croissance économique locale et la prospérité partagée dans les communautés autochtones. La collaboration avec les peuples autochtones est essentielle à la création d'infrastructures énergétiques durables, fiables et propres dont le Canada a besoin pour atteindre ses objectifs climatiques, tout en s'assurant que les communautés autochtones participent véritablement à notre avenir énergétique. »

Lorena Patterson

Président-directrice générale, Hydroélectricité Canada

Faits en bref

Le projet hydroélectrique Innavik a reçu un financement de 14,9 millions de dollars dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE), et le projet de centrale hydroélectrique Matawak a reçu un financement de plus de 1,7 million de dollars dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE).

Lancé en 2018 et recapitalisé en 2021, le programme EPCRE, d'une valeur de 453 millions de dollars, a soutenu 229 projets au pays visant à réduire la dépendance au diesel pour le chauffage et l'électricité dans les collectivités autochtones et éloignées. Ces projets comprennent des initiatives de renforcement des capacités, de grands projets d'immobilisations, des projets d'innovation et des projets de biochauffage.

D'une valeur de 4,5 milliards de dollars, le Programme ERITE vise à soutenir la modernisation du réseau électrique, le stockage de l'énergie et la production d'électricité sans émissions de GES dans toutes les régions du Canada, afin de contribuer à l'expansion du réseau de manière durable, abordable et fiable.

D'une puissance de 7,5 MW, le projet hydroélectrique Innavik est le plus grand projet mis en service à ce jour dans le cadre du programme EPCRE et le plus grand projet d'énergie renouvelable dans une collectivité éloignée au Canada. Il s'agit d'un partenariat à parts égales entre la Corporation foncière Pituvik, la société de développement de la communauté autochtone d'Inukjuak et Innergex.

Énergie Matawak souhaite développer le potentiel hydroélectrique du réservoir du lac Taureau en aménageant une centrale hydroélectrique à même les infrastructures existantes du barrage Matawin exploité par Hydro-Québec. La construction devrait débuter en 2026.

