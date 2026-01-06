PARIS, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, en marge de la réunion de la Coalition des volontaires tenue à Paris, en France.

Le premier ministre Carney et la première ministre Frederiksen ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression russe et convenu qu'il est impératif d'instaurer une paix juste et durable en Ukraine, soutenue par de solides garanties de sécurité.

En tant qu'Alliés de l'OTAN et proches partenaires, les dirigeants ont discuté de la sécurité dans l'Arctique et des investissements croissants des deux pays dans les infrastructures et la défense. Ils ont également mis en relief les possibilités de resserrer les liens économiques et de sécurité dans des secteurs cruciaux, notamment ceux des métaux et minéraux critiques, des sciences de la vie, de la technologie quantique et de l'énergie.

Le premier ministre Carney a rappelé le soutien du Canada à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Danemark, notamment du Groenland, lesquelles doivent être respectées conformément au droit international. Le premier ministre a affirmé que le Canada appuie la déclaration conjointe que les dirigeants du Danemark et de l'Europe ont faite aujourd'hui au sujet du Groenland. L'avenir du Groenland appartient au Groenland et au Danemark. Le Canada continuera de collaborer avec le Danemark, le Groenland et d'autres partenaires dans le cadre de notre responsabilité commune à l'égard du renforcement de la sécurité et de la résilience dans l'Arctique.

Le premier ministre Carney et la première ministre Frederiksen ont convenu de rester en contact.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]