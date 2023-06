LONDON, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Les aînés apportent d'importantes contributions à leur famille et dans leur collectivité et leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir les organismes locaux qui renforcent l'autonomie des aînés, contribuent à leur santé et à leur bien-être, et favorisent leur engagement dans la collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a annoncé un financement de 255 417 $ pour 14 projets communautaires qui soutiennent les aînés de London, en Ontario. Ces fonds ont été accordés à la suite du plus récent appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Le gouvernement injecte environ 50 millions de dollars par année dans les projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans le budget de 2022, il a proposé d'affecter 20 millions de dollars de plus sur deux ans afin d'étendre le programme pour qu'il finance un plus grand nombre de projets qui améliorent la qualité de vie des aînés et leur permettent de continuer à participer pleinement à la vie communautaire.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires, les organismes ont été invités à demander du financement afin de créer des occasions pour les aînés de tisser des liens, d'obtenir du soutien et de demeurer actifs au sein de leur collectivité. Les projets financés répondent aux priorités nationales suivantes :

Favoriser le vieillissement en santé grâce à des activités sociales, physiques et artistiques stimulantes

Prévenir la maltraitance des aînés, notamment par l'entremise de formations sur la littératie financière et numérique et sur la prévention de la fraude

Célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion en offrant des séances de mentorat intergénérationnel et des groupes de soutien par les pairs et en aidant les groupes vulnérables

Aider les nombreux aînés qui veulent vieillir chez eux en leur offrant un soutien concret

Cette annonce renforce l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer la qualité de vie des aînés. Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé la création du Régime canadien de soins dentaires, auquel les aînés admissibles auront accès d'ici la fin de 2023. Lorsqu'il sera entièrement mis en œuvre, ce régime soutiendra jusqu'à 9 millions de Canadiens, dont des aînés, et veillera à ce qu'aucun Canadien n'ait à choisir de payer ses factures à la fin du mois au détriment de sa santé. Dans le budget de 2023, le gouvernement propose également un remboursement unique pour l'épicerie afin d'alléger le fardeau des Canadiens qui sont le plus durement touchés par la hausse du prix des aliments. Les aînés figurent parmi les Canadiens et les familles qui auront droit à cette aide financière et qui recevront ce supplément le 5 juillet s'ils y sont admissibles.

Citation

« Ces projets financés par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés changeront réellement les choses pour les aînés de London. Ils proposent des ateliers pratiques qui portent sur la technologie, la culture numérique, les arts et le conditionnement physique, et qui favorisent la socialisation et la prévention des mauvais traitements envers les aînés. Il est essentiel de promouvoir le vieillissement en santé et de renforcer l'autonomie des aînés si l'on veut bâtir des collectivités inclusives et amies des aînés. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés a apporté un soutien vital aux organismes de notre communauté par le passé, et cela se poursuit. Notre gouvernement est déterminé à soutenir les aînés de London et il accorde une grande importance aux contributions des organismes locaux comme ceux qui sont présentés aujourd'hui. C'est une de mes priorités de veiller à ce que la qualité de vie des aînés soit toujours au cœur des préoccupations et défendue efficacement. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos

« Investir dans nos aînés est l'une des choses les plus importantes que peut faire le gouvernement fédéral. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés sera très bénéfique pour les aînés de London, car il leur donnera l'occasion de nouer des relations et de demeurer engagés dans leur collectivité. Je suis heureuse de voir que des projets à London-Ouest reçoivent un financement et j'ai hâte de voir les résultats de ces projets. »

- La députée de London-Ouest, Arielle Kayabaga

Les faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2051, ce groupe représentera près de 25 % de la population, et il comprendra près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.





Le volet des projets communautaires du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés offre des subventions et contributions pour des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans la communauté. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.





Cet automne, un appel d'énoncés de projets pancanadiens sera lancé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le volet pancanadien finance des projets novateurs qui ont une incidence importante dans les collectivités et des initiatives d'envergure qui répondent aux besoins sociaux des aînés.





Depuis sa création en 2004, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a financé plus de 36 500 projets dans des centaines de collectivités d'un bout à l'autre du Canada . Au total, les fonds injectés par le gouvernement du Canada dépassent les 780 millions de dollars.





Les fonds du programme Nouveaux Horizons pour les aînés servent à financer des projets qui permettent la réalisation d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager la participation sociale, promouvoir le bénévolat, soutenir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, et fournir une aide à l'immobilisation.





Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés à la suite de l'appel de propositions qui a eu lieu du 21 septembre au 1er novembre 2022.

