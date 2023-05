Le gouvernement du Canada finance 109 projets en Nouvelle-Écosse pour assurer l'autonomie des aînés au sein de leur communauté

NOUVELLE-ÉCOSSE, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les aînés ont apporté des contributions importantes et précieuses à leurs famille, collectivité et milieux de travail, et ils continuent de le faire. Le gouvernement du Canada appuie résolument les organismes locaux qui assurent aux aînés leur autonomie, contribuent à leur santé et à leur bien-être et promeuvent l'implication au sein de la collectivité.

Hier, la ministre des Aînés du Canada, l'honorable Kamal Khera, a annoncé un financement de plus de 61 millions de dollars pour plus de 3 000 projets communautaires à travers le pays et visant à soutenir les aînés. Ces fonds sont versés dans le cadre du plus récent appel de propositions pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Cette annonce comprend des fonds destinés à 109 projets en Nouvelle-Écosse qui aideront les aînés à demeurer actifs et informés et à nouer des liens sociaux au sein de leur collectivité.

Le gouvernement injecte environ 50 millions de dollars par année dans les projets communautaires du PNHA. Dans le budget de 2022, il a proposé de verser 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour étendre le PNHA, de manière à financer davantage de projets qui amélioreraient la qualité de vie des aînés et leur permettraient de continuer à participer pleinement à leur collectivité.

Dans le cadre de l'appel de propositions pour des projets communautaires 2022-2023, les organismes ont été invités à demander du financement afin de créer des occasions pour les aînés de se lier davantage, d'obtenir du soutien et de demeurer actifs au sein de leur collectivité. Il faut pour cela répondre aux priorités nationales suivantes :

favoriser le vieillissement en santé, par l'entremise d'activités sociales, physiques et artistiques;

prévenir la maltraitance des aînés, par l'entremise, notamment, de formations sur la littératie financière et numérique et sur la prévention de la fraude;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion, par l'entremise de séances de mentorat intergénérationnelles et de groupes de soutien par les pairs, ainsi qu'en aidant les groupes vulnérables;

aider la majorité des aînés qui souhaitent vieillir dans le confort de leur foyer à le faire, en leur prodiguant le soutien pratique dont ils ont besoin.

Cette annonce s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer la qualité de vie des aînés. Ce dernier, dans le budget de 2023, a annoncé la création du Régime de soins dentaires canadien, auquel les aînés admissibles auront accès d'ici la fin de 2023. Lorsqu'elle sera entièrement mise en œuvre, cette initiative aidera jusqu'à 9 millions de Canadiens, dont les aînés. Ainsi, plus aucun Canadien n'aura à faire le choix de payer ses factures à la fin du mois au détriment de sa santé. Dans le budget de 2023, le gouvernement propose également un remboursement unique pour l'épicerie qui soulagera les Canadiens qui souffrent le plus de la hausse des prix des aliments. Les aînés figurent parmi les Canadiens et les familles qui auront droit à cette aide, et les personnes admissibles auront plus d'argent dans leurs poches le 5 juillet grâce à ce remboursement.

Citations

« Promouvoir le vieillissement en santé des aînés et assurer leur autonomie est essentiel dans l'établissement de collectivités inclusives et adaptées, quel que soit l'âge des citoyens. Chaque année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés joue un rôle crucial pour améliorer la qualité de vie des aînés, finançant des milliers de projets à travers le pays. Ces initiatives proposent des activités pratiques qui permettent aux aînés de demeurer actifs, d'étendre leur réseau social, de vivre de nouvelles expériences et de vieillir dans le confort de leur foyer, au sein de leur collectivité. En participant à de tels projets, les aînés de tout le pays peuvent mener des vies épanouies et continuer de s'impliquer au sein de leur collectivité. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés change les choses dans la vie des aînés en facilitant leur participation à des activités enrichissantes qui favorisent leur épanouissement personnel et stimulent la vitalité de la collectivité. Il est fantastique de constater la réussite des programmes et des initiatives menées par des aînés dans de nombreuses collectivités de notre région. »

- Sean Fraser, député de Nova-Centre

Les faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2051, ils représenteront près de 25 % de la population et pourraient être au nombre de 11 millions d'ici les 15 prochaines années.

. D'ici 2051, ils représenteront près de 25 % de la population et pourraient être au nombre de 11 millions d'ici les 15 prochaines années. Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de financer des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et à s'impliquer au sein de leur collectivité. Les organismes pourraient recevoir jusqu'à 25 000 $ de financement pour leurs projets communautaires.

Depuis sa création, le PNHA a financé plus de 36 500 projets dans des centaines de collectivités à travers le Canada et les fonds injectés par le gouvernement fédéral dépassent les 780 millions de dollars.

et les fonds injectés par le gouvernement fédéral dépassent les 780 millions de dollars. Les fonds du PNHA financent des projets qui visent à atteindre au moins l'un des cinq objectifs du programme : inciter la participation sociale, encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide à l'immobilisation.

Chaque année, les organismes sont invités à présenter une demande de financement pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés à la suite d'un appel lancé le 21 septembre 2022, qui a pris fin le 1er novembre 2022.

Document connexe

Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Liens connexes

Programmes et services pour les aînés

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Mobiliser les aînés, renforcer les collectivités

Document d'information : Le gouvernement du Canada soutient les aînés

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

Document d'information

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions finançant des projets qui favorisent l'autonomie des aînés dans leur collectivité et contribuent à améliorer la santé et le bien-être des aînés.

Les aînés dirigent et proposent des projets qui apportent un changement positif dans la vie des autres et dans leur collectivité.

Les objectifs du PNHA sont les suivants :

promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations;

inciter les aînés à participer à leur collectivité à titre de mentors;

accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l'exploitation financière;

encourager la participation et l'inclusion sociales des aînés;

fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et les programmes communautaires nouveaux ou existants destinés aux aînés.

Le PNHA donne aux aînés un accès à d'importants programmes récréatifs et sociaux et à des initiatives qui reflètent les réalités actuelles des aînés et des organismes qui leur offrent des services. Le programme continue de favoriser l'autonomie et le soutien des aînés en adaptant l'accès aux programmes ainsi que leurs conditions et leur prestation afin de répondre aux besoins des aînés.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 36 500 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada. L'investissement total du gouvernement du Canada s'élève à plus de 780 millions de dollars. Les fonds du programme financent des projets communautaires et pancanadiens.

Projets communautaires

Les fonds pour les projets communautaires financent des activités où les aînés sont engagés et tissent des liens dans leur collectivité et participent activement à la vie communautaire. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2023 du PNHA pour les projets communautaires, les organismes pouvaient demander des fonds pour soutenir les priorités nationales du PNHA pour ce cycle :

Priorité 1 : Favoriser le vieillissement en santé

S'attaquer à l'isolement social, notamment en soutenant la littératie numérique des aînés

Lutter contre l'âgisme

Promouvoir la santé mentale et traiter la démence

Élaborer et offrir des programmes virtuels pour réaliser les objectifs ci-dessus

Priorité 2 : Prévenir la maltraitance envers les aînés

Aider les aînés à accéder aux prestations gouvernementales et à produire leur déclaration de revenus

Soutenir l'autonomie financière des aînés

Mettre en place des mesures pour réduire les crimes et agressions ciblant les aînés

Priorité 3 : Célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion

Promouvoir le mentorat et le dialogue intergénérationnels

Offrir des services aux membres des groupes vulnérables suivants : les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres de groupes racisés et les nouveaux arrivants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les aînés à faible revenu et les anciens combattants

Priorité 4 : Aider les aînés à vieillir chez eux

Fournir un soutien concret aux aînés pour qu'ils puissent rester chez eux plus longtemps

Cette année, un total de 3 074 projets communautaires ont reçu une approbation de financement immédiate, pour un total de 61,07 millions de dollars.

Voici la ventilation, par province et territoire :

Province / Territoire Nombre de projets Financement Alberta 256 5,441,441$ Colombie-Britannique 402 8,570,734$ Manitoba 112 2,156,011$ Nouveau-Brunswick 87 1,676,216$ Terre-Neuve et Labrador 76 1,451,290$ Territoires du Nord-Ouest 18 423,131$ Nouvelle-Écosse 109 2,074,409$ Nunavut 12 297,340$ Ontario 1 070 21,852,572$ Île-du-Prince-Édouard 25 496,571$ Québec 798 14,383,623$ Saskatchewan 95 1,905,269$ Yukon 14 342,046$ Total 3 074 $61,070,653

Pour en savoir plus, consultez la page À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Subventions communautaires

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Alisson Lévesque, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Kamal Khera, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]