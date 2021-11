LAC-MÉGANTIC, QC, le 5 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés de Lac-Mégantic et des environs, à assurer la sécurité ferroviaire et à faire avancer le projet de la voie de contournement le plus rapidement possible.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, désire informer les citoyens des communautés de Lac-Mégantic, de Nantes, et de Frontenac au sujet des avancées importantes du projet au cours des derniers mois.

Plusieurs étapes ont récemment été franchies, notamment :

Afin de faciliter les discussions avec les propriétaires et les accompagner au cours du processus de négociations dans le cadre de l'acquisition des terrains, un bureau a récemment été ouvert à Lac-Mégantic. Les propriétaires peuvent, sur rendez-vous, y rencontrer des représentants du gouvernement du Canada .

. Le dépôt des premières offres d'achat pour l'acquisition des terrains a débuté, initiant ainsi les négociations de gré à gré avec les propriétaires. Les offres continueront à être déposées progressivement au cours des prochaines semaines.

Plusieurs études ont été complétées au cours des dernières semaines, portant notamment sur la qualité des sols et de l'eau, sur la circulation automobile, ainsi que sur l'archéologie. Les données obtenues permettront d'avancer les plans et devis en cours de développement.

Les plans et devis ont franchi le niveau d'avancement à 30 % et ont été soumis à l'Office des transports du Canada afin de lancer le processus d'approbation du projet.

afin de lancer le processus d'approbation du projet. Plusieurs autres études et travaux sont en cours afin d'intégrer les mesures de protection de l'environnement identifiées dans le cadre du projet. Ainsi, des données seront obtenues sur les niveaux sonores, les sources d'eau potable privées, et sur l'habitat du poisson.

Transports Canada est à l'écoute des citoyens et continuera d'informer la communauté de Lac-Mégantic et des environs tout au cours de la réalisation du projet. À cet effet, un comité de bon voisinage sera établi, avec pour mandat de fournir des informations au sujet des activités en cours et des prochaines étapes du projet.

Une fois que toutes les autorisations réglementaires nécessaires seront obtenues, la phase de construction de la voie de contournement pourra débuter sur les terrains acquis pour le projet.

Citation

« Je tiens à réitérer que la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic continuera d'être une priorité pour le gouvernement du Canada, jusqu'à sa pleine réalisation en 2023. Nous mettrons tout en œuvre pour faire avancer les travaux et mener à bien le projet, et assurer la mise en service de cette voie en soutien à la reconstruction des communautés de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le 11 mai 2018, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le financement conjoint de la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Le choix du tracé final repose sur de nombreuses études réalisées dans le cadre de l'étude de faisabilité dirigée par la Ville de Lac-Mégantic.

et du Québec ont annoncé le financement conjoint de la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Le choix du tracé final repose sur de nombreuses études réalisées dans le cadre de l'étude de faisabilité dirigée par la Ville de Lac-Mégantic. Des audiences publiques sur l'environnement ont permis au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec d'identifier 138 mesures environnementales qui ont été intégrées au projet. Ces mesures peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-08-013/3211-08-013-28.pdf

Le gouvernement du Canada devra faire l'acquisition de 80 terrains, principalement des parcelles de lot, pour mener à bien le projet de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Ces propriétés appartiennent à 44 propriétaires, incluant la Ville de Lac-Mégantic et le ministère des Transports du Québec. Le gouvernement s'est engagé à offrir aux propriétaires une valeur juste et équitable pour leur propriété, comprenant des indemnités additionnelles.

devra faire l'acquisition de 80 terrains, principalement des parcelles de lot, pour mener à bien le projet de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Ces propriétés appartiennent à 44 propriétaires, incluant la Ville de Lac-Mégantic et le ministère des Transports du Québec. Le gouvernement s'est engagé à offrir aux propriétaires une valeur juste et équitable pour leur propriété, comprenant des indemnités additionnelles. Le 27 mai 2021, Transports Canada a signé une entente de contribution avec le Canadien Pacifique. Il s'agissait d'un pas important en vue d'obtenir les plans et devis ainsi que les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation du projet.

Lien connexe

Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/