Le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les étrangers de présenter une demande de résidence temporaire et permanente à partir du Canada

Les gens peuvent maintenant donner leurs empreintes digitales et leur photo ici au Canada

OTTAWA, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En renforçant son engagement pris plus tôt cette année, le gouvernement du Canada met en œuvre la dernière phase de son programme de collecte de données biométriques.

À compter d'aujourd'hui, les étrangers qui présentent une demande de résidence temporaire ou permanente, ou une demande de prorogation ou de renouvellement de leur visa de visiteur, permis de travail ou permis d'études à partir du Canada, devront fournir leurs empreintes digitales et une photo, ce qu'ils peuvent faire à l'un des 58 bureaux désignés de Service Canada partout au pays. Cela signifie que les personnes peuvent maintenant épargner du temps et de l'argent puisqu'ils peuvent fournir leurs données biométriques à partir du Canada.

Le Canada recueille déjà les données biométriques (empreintes digitales et photo) de la plupart des étrangers qui présentent une demande de résidence temporaire ou permanente à partir de l'étranger, et ce, depuis le 31 décembre 2018.

Les données biométriques aident les agents d'immigration à vérifier l'identité des demandeurs, ce qui facilite le traitement des demandes et simplifie l'admission des voyageurs légitimes. Elles permettent également aux agents d'empêcher plus facilement les personnes qui présentent un risque pour la sécurité des Canadiens d'entrer au Canada.

Les demandeurs peuvent présenter une demande en ligne ou sur papier, comme ils l'ont toujours fait. Les demandeurs qui reçoivent une lettre d'instructions relatives à la biométrie pourront fournir leurs empreintes digitales et leur photo dans l'un des bureaux désignés de Service Canada partout au pays en prenant un rendez‑vous. Les demandeurs doivent accéder à l'outil en ligne de prise de rendez‑vous par l'entremise du site Canada.ca/biometrie.

Les demandeurs, y compris ceux qui se trouvent au Canada et qui voyageront hors du pays, peuvent également se rendre dans un centre de réception des demandes de visa (CRDV) dans n'importe quel pays où ils sont légalement autorisés à entrer pour fournir leurs données biométriques. Le Canada possède l'un des plus vastes réseaux de CRDV au monde, soit 160 centres répartis dans 108 pays.

« La collecte d'empreintes digitales est reconnue comme l'un des moyens les plus fiables d'identifier une personne et est utilisée dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale. Nous améliorerons l'efficacité et l'intégrité du système d'immigration au Canada. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Il s'agit de la dernière phase du programme d'expansion de la biométrie du gouvernement du Canada. Au terme de cette expansion, la plupart des étrangers qui viennent au Canada ou qui présentent une demande à l'intérieur du pays devront fournir leurs données biométriques.

Certaines personnes sont dispensées de l'obligation de fournir leurs données biométriques, notamment les demandeurs âgés de moins de 14 ans ou de plus de 79 ans, les ressortissants américains qui viennent au Canada en visite ou pour y travailler ou y étudier temporairement, et les résidents permanents légitimes des États‑Unis qui viennent en visite seulement.

