OTTAWA, ON, le 11 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a une incidence importante sur l'industrie aérienne et sur la façon dont les Canadiens voyagent au Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à relever les nouveaux défis et à mettre en œuvre des mesures pour protéger la santé des Canadiens et réduire le risque de transmission de la COVID-19.

Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau a annoncé aujourd'hui que Transports Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les autorités de santé publique et les plus grands transporteurs aériens du Canada ont établi une approche uniforme permettant aux transporteurs aériens de recueillir et d'échanger des renseignements sur les passagers qui sont nécessaires pour alerter les Canadiens d'une éventuelle exposition à la COVID-19 pendant un voyage aérien, tout en respectant les lois sur la protection de la vie privée. Cela faciliterait la recherche rapide des contacts et la notification de l'exposition concernant les passagers sur les vols intérieurs.

Lancé à l'échelle nationale, le processus amélioré de notification est une amélioration essentielle qui permet de rechercher les contacts de manière plus uniforme dans l'ensemble des provinces et territoires. Cela permettra également à l'Agence de la santé publique du Canada d'afficher sur son site Web, en temps réel et de façon cohérente, les données relatives aux vols dont les passagers ont été potentiellement exposés à une personne atteinte de la COVID-19. Si une autorité de santé publique estime nécessaire de procéder à la recherche de contacts en avisant les passagers directement d'une éventuelle exposition à la COVID-19, des renseignements complets et précis sur les passagers seront facilement accessibles auprès des plus grands transporteurs aériens du Canada.

Les autorités de santé publique provinciales et territoriales conservent leur autorité et leur pouvoir décisionnel en matière de recherche des contacts, tandis que l'Agence de santé publique du Canada fournit des conseils.

Transports Canada entretient des relations étroites avec les principaux intervenants de l'industrie et joue un rôle de facilitateur entre les partenaires de l'industrie et les collègues de la santé publique dans le déploiement de ce processus amélioré.

Le gouvernement du Canada salue l'initiative prise par les transporteurs aériens du Canada pour soutenir la mise en place de cette approche cohérente à l'échelle nationale, et pour leur rôle proactif dans sa mise en œuvre.

Dans le cadre du processus amélioré, les passagers seront invités à fournir leurs coordonnées au moment de leur enregistrement pour leur vol effectué par des grands transporteurs aériens canadiens.

« Alors que le Canada continue d'œuvrer à la réouverture de ses frontières en toute sécurité et à mesure que nous prenons des mesures pour renforcer notre réseau de transport aérien, la santé publique reste au premier plan. Je remercie les gouvernements provinciaux et territoriaux, les autorités de santé publique et les transporteurs aériens du Canada qui se sont réunis pour se pencher sur ce nouveau problème. La recherche des contacts et la notification de l'exposition sont des outils essentiels pour aider les responsables de la santé à limiter la propagation du virus. Ce processus amélioré permettra de fournir un niveau supplémentaire de mesures pour aider à protéger les personnes qui voyagent sur des vols intérieurs. »

Les passagers seront invités à fournir leurs coordonnées, comme une adresse de courriel et (ou) un numéro de téléphone, à l'enregistrement afin de faciliter la recherche des contacts et la notification de l'exposition, au besoin.

Si une possible exposition à la COVID-19 a été cernée, les autorités de santé publique détermineront si une recherche des contacts parmi les passagers est nécessaire et comment avertir directement les passagers potentiellement exposés.

Toute personne peut également consulter le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada pour savoir si leur vol a été touché.

