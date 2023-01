Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent plus de 4,6 M$ pour l'agrandissement de la salle de spectacle du Vieux Bureau de Poste à Lévis

LÉVIS, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, ainsi que M. Bernard Dranville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, sont heureux d'annoncer une aide financière conjointe de 4 669 000 $ pour l'agrandissement de la salle de spectacle Vieux Bureau de Poste, à Lévis.

Le projet prévoit notamment d'augmenter la capacité d'accueil de la salle en la faisant passer de 100 à 150 places. D'autres installations telles que la cage de scène, les loges, le foyer et le débarcadère seront aussi modernisées, ce qui permettra d'améliorer l'expérience des spectateurs et des artistes, en plus d'aider à conserver et à mettre en valeur ce bâtiment patrimonial datant de 1929.

L'organisme Diffusion Avant-Scène est mandaté par la Ville pour exploiter la salle de spectacle. Depuis 2004, il assure l'animation du Vieux Bureau de Poste. Il est un diffuseur pluridisciplinaire à vocation régionale, soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec, et un acteur d'importance dans le développement de son milieu. Il offre une programmation professionnelle, diversifiée et abordable se distinguant par la proximité entre les artistes et le public.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada investit 2 334 500 $. Le gouvernement du Québec investit également 2 334 500 $ par le biais du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). Notons qu'à cela s'ajoute la contribution financière de la Ville de Lévis, qui s'élève à 5 931 000 $.

Citations

« Les espaces culturels de notre région sont au cœur de notre identité et sont essentiels à la force, à la diversité et à la vitalité de notre communauté. L'agrandissement de la salle de spectacle Vieux Bureau de Poste offrira aux résidents de Lévis et des environs une infrastructure moderne où ils pourront se réunir pour y vivre des expériences culturelles enrichissantes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de contribuer à la réalisation de projets comme celui-ci qui visent à rendre encore plus accessible la culture québécoise et à faire rayonner davantage les talents et la créativité d'ici. Cet ancien bureau de poste est aussi un édifice remarquable par sa signature architecturale qui témoigne de tous les efforts de préservation à travers le temps. Aujourd'hui, en plus de faire partie de notre riche patrimoine, ce lieu magnifique remplit une vocation culturelle tournée vers l'avenir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le projet d'agrandissement représente un levier additionnel pour le rayonnement de la culture à Lévis. Ses retombées s'annoncent bénéfiques sur plusieurs plans. Le Vieux Bureau de Poste deviendra un incontournable pour les artistes émergents et un pôle attractif des meilleurs talents. Il pourra également présenter plus d'activités, qui seront bénéfiques à sa croissance. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« Je remercie le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour leur participation financière et l'implication de Diffusion Avant-Scène pour la concrétisation de ce projet qui viendra bonifier la qualité de vie de notre communauté. Le Vieux Bureau de Poste représente un lieu central identitaire et symbolise la volonté de la Ville d'offrir des équipements culturels de qualité répondant aux besoins de la population. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Faits en bref

En finançant des infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC). Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec (PADIC) s'inscrit au sein du programme Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée.

et de l'Entente bilatérale intégrée. Le ministère de la Culture et des Communications met en œuvre le sous-volet des infrastructures culturelles du PIIC, qui dispose d'une enveloppe de 100 M$, soit 50 M$ provenant du gouvernement fédéral et 50 M$ provenant du Québec, pour améliorer la qualité et l'accessibilité des infrastructures culturelles dans la province.

