HAIDA GWAII, BC et VANCOUVER, BC, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Haida Gwaii est l'habitat d'une faune et d'une flore marines diversifiées et le bercail de citoyens haïdas qui y vivent depuis plus de 13 000 ans. C'est l'un des environnements écologiques les plus intacts de la Colombie-Britannique. Dans la partie sud de l'archipel, on trouve les réserves de parc national, aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas, qui comprennent SGang Gwaay, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Suivant les principes de réconciliation et dans un effort pour protéger cette zone, le gouvernement du Canada et le Conseil de la Nation Haïda ont mis en place une zone de protection volontaire pour la navigation à titre d'essai pendant 14 mois, à compter du 1er septembre 2020. La zone de protection volontaire fait partie de l'Initiative de gestion proactive des navires, qui est menée dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada.

L'essai est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement du Canada et le Conseil de la Nation Haïda, et d'une collaboration importante avec les associations canadiennes et américaines de l'industrie du transport maritime. Toutes les parties ont convenu que les navires d'une jauge brute de 500 tonneaux (ou plus) transitant le long de la côte ouest de Haida Gwaii observeront une distance minimale de 50 milles nautiques (NM) des côtes, à l'exception :

des navires de croisière, qui sont priés d'observer à une distance minimale de 12 NM des côtes;

des navires transitant entre les ports du Nord-Ouest du Pacifique ( Washington , Colombie-Britannique et Alaska ), qui sont priés d'observer une distance minimale de 25 NM des côtes;

, Colombie-Britannique et ), qui sont priés d'observer une distance minimale de 25 NM des côtes; des remorqueurs et des barges (y compris la poussée et le remorquage à quai) et des bateaux de pêche, qui sont totalement exemptés.

Le respect de ces distances minimales réduira le risque d'accident si un navire perd sa propulsion ou tombe en panne, car il augmentera le temps disponible pour que des réparations soient effectuées et que des intervenants fournissent une assistance avant que des dommages environnementaux ne se produisent. Les tendances de la circulation continueront à être surveillées pendant et après la période d'essai afin d'évaluer l'efficacité des mesures.

La zone de protection volontaire mise à l'essai ne s'appliquera que lorsqu'elle ne compromet pas la sécurité du navire, des personnes à bord ou de la cargaison.

« Les actions menées dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada nous permettent de protéger nos côtes et nos voies navigables mieux que jamais. Cet essai de zone de protection volontaire pour la navigation est une initiative innovante, soutenue par l'industrie, qui contribuera à protéger la zone d'importance écologique autour de Haida Gwaii. Ce partenariat avec le Conseil de la Nation Haïda est un exemple concret du travail de collaboration que le gouvernement du Canada effectue pour faire progresser la réconciliation ».

L'honorable Marc Garneau,

Ministre des Transports

« Le Conseil de la Nation Haïda a plaidé pour une distance de sécurité au large depuis que le cargo russe Simushir a perdu son alimentation électrique lors d'une tempête en 2014 et a failli s'échouer sur la côte ouest de Haïda Gwaii. L'analyse de la circulation maritime que nous avons entreprise montre qu'une distance de 50 NM laisserait un temps d'intervention adéquat pour prévenir les accidents grâce à la présence de deux remorqueurs d'urgence spécialisés. L'augmentation de la circulation maritime autour de Haida Gwaii est une préoccupation pour le Conseil de la Nation Haïda. Nous travaillons en collaboration avec le Canada depuis plus de quatre décennies sur Haida Gwaii et nous nous engageons à poursuivre ce travail avec Transports Canada afin de prévenir les répercussions actuelles et futures de la circulation maritime. Les mesures volontaires sont un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble pour protéger les côtes de Haida Gwaii selon les normes les plus élevées ».

Gaagwiis Jason Alsop

Président du Conseil de la Nation Haïda

Le Plan de protection des océans du Canada , doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, est le plus grand investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada . Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes, d'un océan à l'autre.

protection des océans du , doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, est le plus grand investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du . Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes, d'un océan à l'autre. La zone de protection volontaire fait partie de l'Initiative de gestion proactive des navires, qui est menée dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada . L'Initiative de gestion proactive des navires réduit les conflits entre les utilisateurs locaux des voies navigables et protège les zones sensibles sur le plan environnemental et culturel.

. L'Initiative de gestion proactive des navires réduit les conflits entre les utilisateurs locaux des voies navigables et protège les zones sensibles sur le plan environnemental et culturel. En juin 2018, le Conseil de la Nation Haïda et le gouvernement du Canada se sont engagés à travailler ensemble sur la question de la dérive des navires sur la côte ouest de Haida Gwaii par le biais de l'Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l'échelle biorégionale.

se sont engagés à travailler ensemble sur la question de la dérive des navires sur la côte ouest de Haida Gwaii par le biais de l'Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l'échelle biorégionale. Cette zone de protection volontaire soutient la réalisation des engagements pris par le Canada et le Conseil de la Nation Haïda dans le Plan directeur de Gwaii Haanas Gina 'Waadluxan KilGuhlGa Terre, mer et gens.

