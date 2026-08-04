Le mercredi 5 août 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

04 août, 2026, 17:56 ET

OTTAWA, ON, le 4 août 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Grand Toronto (Ontario)

14 h 30           

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour la construction de logements abordables. Il sera accompagné de la mairesse de Toronto, Olivia Chow.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 50.

15 h 45           

Le premier ministre visitera une station de métro. Il sera accompagné du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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