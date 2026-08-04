Le mercredi 5 août 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
04 août, 2026, 17:56 ET
OTTAWA, ON, le 4 août 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région du Grand Toronto (Ontario)
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14 h 30
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour la construction de logements abordables. Il sera accompagné de la mairesse de Toronto, Olivia Chow.
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Notes à l'intention des médias :
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15 h 45
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Le premier ministre visitera une station de métro. Il sera accompagné du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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