Le mercredi 5 août 2026

Région du Grand Toronto (Ontario)

14 h 30 Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour la construction de logements abordables. Il sera accompagné de la mairesse de Toronto, Olivia Chow.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 50.

15 h 45 Le premier ministre visitera une station de métro. Il sera accompagné du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.









Note à l'intention des médias :