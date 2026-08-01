Déclaration du premier ministre Carney concernant le décès de l'honorable Todd Lewis

OTTAWA, ON, le 1er août 2026 /CNW/ -- « Aujourd'hui, je me joins aux Canadiennes et aux Canadiens pour pleurer le décès de l'honorable Todd Lewis, sénateur de la Saskatchewan.

Le sénateur Lewis a servi sa communauté sur presque tous les plans. Il a notamment été membre du conseil scolaire et du Service des pompiers volontaires de sa région et a siégé pendant plus de 20 ans au Conseil municipal de Lajord. Cette expérience et les solides compétences qu'il a acquises dans le domaine agricole l'ont mené jusqu'au Sénat, où il a défendu avec vigueur et détermination les intérêts des communautés rurales.

Le sénateur Lewis savait que l'agriculture est bien plus qu'un simple moyen de subsistance : c'est une responsabilité envers la terre, ses voisins et les générations futures. Cette conviction, qu'il avait acquise dans la ferme de sa famille à Gray, en Saskatchewan, l'a accompagné tout au long d'une brillante carrière consacrée à la défense des intérêts agricoles, qui a fait de lui l'une des figures les plus respectées du secteur agricole canadien.

Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du sénateur Lewis ainsi qu'à toutes les personnes dont il a marqué la vie. Le Canada a perdu un serviteur de l'État dévoué et un ardent défenseur de nos agriculteurs. Il nous manquera énormément. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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