Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Grant fera une annonce concernant le secteur forestier

VANCOUVER, BC, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Wade Grant, fera une annonce de financement. Un point de presse suivra.

Date : Mardi 4 août 2026

Heure : 10 h (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]