Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Le premier ministre et Son Altesse ont célébré la conclusion fructueuse des négociations en vue d'un accord de partenariat économique global entre le Canada et les Émirats arabes unis. Aucun autre accord de ce type n'a été négocié aussi rapidement dans l'histoire des deux pays, ce qui témoigne de la détermination et de la volonté dont font preuve les deux partenaires dans le cadre de cette relation.

Les Émirats arabes unis constituent le premier marché d'exportation du Canada au Moyen-Orient, et leurs échanges commerciaux bilatéraux enregistrent une croissance de 10 % par an. Cet accord permettra donc de réduire les droits de douane, de créer de nouvelles opportunités pour les travailleurs canadiens et d'offrir aux entreprises canadiennes un meilleur accès à l'économie des Émirats arabes unis, évaluée à 700 milliards de dollars. Les dirigeants ont convenu de resserrer davantage les liens commerciaux dans les secteurs de l'énergie, des minéraux critiques, des infrastructures, de la technologie, de l'aide au développement et de l'intelligence artificielle.

Les dirigeants ont évoqué les tensions qui sévissent au Moyen-Orient et ont souligné les efforts conjoints visant à renforcer la stabilité, la sécurité et la paix durable dans la région.

Le premier ministre et Son Altesse ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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