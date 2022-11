Le gouvernement du Canada confirme son appui au théâtre jeunesse, à la danse et à toute la culture en Estrie en acceptant d'augmenter son investissement dans le projet

SHERBROOKE, QC, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une contribution supplémentaire de 2 700 000 dollars à la Ville de Sherbrooke.

Cette somme confirme le soutien du gouvernement fédéral au projet de création d'un nouveau lieu de diffusion attenant au Centre des arts de la scène Jean-Besré. Cette nouvelle salle vouée à la danse et au théâtre jeunesse offrira aux artistes, aux membres du personnel et au public des installations artistiques et de l'équipement à la fine pointe de la technologie.

Cet investissement, accordé par l'entremise du programme Fonds du Canada pour les espaces culturels, s'ajoute au financement initial de 2 700 000 dollars octroyé à la Ville de Sherbrooke par Patrimoine canadien en 2017. Le gouvernement du Canada vient donc doubler son investissement initial, en portant le total de sa contribution à 5 400 000 dollars.

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de Sherbrooke et l'organisme Côté scène sont les autres partenaires du projet

Citations

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada répond à l'appel. On est là pour les gens de Sherbrooke. Ce centre de diffusion culturelle est important pour les familles de la région, et c'est pour ça qu'on double notre investissement dans le projet. Ça va permettre aux jeunes de découvrir nos arts et notre culture, et de développer leur curiosité. C'est aussi un important coup de pouce à toutes les personnes qui œuvrent dans le secteur culturel de l'Estrie, lequel en a bien besoin après la pandémie. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« C'est une excellente nouvelle! Le gouvernement du Canada confirme qu'il est là pour nos jeunes de l'Estrie et pour le milieu culturel. Je suis très contente qu'on double notre investissement. Je salue l'engagement de la Ville de Sherbrooke. C'est en travaillant ensemble qu'on va être capable de réaliser ce projet. »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Sherbrooke est une ville aux mille et un talents, et je suis convaincue que la salle de diffusion intermédiaire abritera rapidement de nombreuses compagnies artistiques et nous offrira des spectacles de grande qualité. Je me souviens avoir fait une première annonce en 2017 et, cinq ans plus tard, l'investissement de Patrimoine canadien est doublé pour atteindre 5,4 millions de dollars. Je suis très satisfaite que la contribution fédérale ait atteint ce niveau pour une infrastructure culturelle. »

- Marie-Claude Bibeau, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et députée de Compton-Stanstead

Les faits en bref

Le projet de la Ville de Sherbrooke vise à construire, au centre-ville de Sherbrooke, une nouvelle salle de spectacles de 300 places (1 600 mètres carrés), spécialisée en théâtre et en danse pour les enfants et les jeunes. Les travaux comprennent l'excavation et la préparation du site ainsi que la construction et l'aménagement des espaces de la nouvelle salle (scène, foyer et billetterie, loges, passerelles, débarcadère, etc.). L'acquisition d'équipements numériques spécialisés, dont des équipements scéniques, sonores, audiovisuels et d'éclairage, est également prévue.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Sixième ville en importance au Québec, Sherbrooke est le principal centre culturel et économique de l'Estrie. Elle a été la première ville au Québec à adopter une politique culturelle en 1983, et parmi les premières en 2013 à se doter d'une politique sur le patrimoine culturel. La Ville de Sherbrooke contribue à la promotion et à la diffusion d'activités artistiques et patrimoniales pour l'ensemble de ses citoyens en appuyant plusieurs diffuseurs en arts de la scène établis sur son territoire.

Côté scène a été fondé par La Compagnie de danse Sursaut, Le Petit Théâtre de Sherbrooke et le Théâtre du Double signe, trois compagnies résidentes du Centre des arts de la scène Jean-Besré. Depuis 2009, l'organisme offre aux jeunes estriens une programmation en théâtre et en danse, incluant des spectacles de compagnies établies, de la relève ou d'artistes venant principalement du Canada.

