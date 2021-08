MISSISSAUGA, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - L'amélioration de la rapidité et de la fiabilité du réseau réduira la durée des déplacements des voyageurs et rendra plus fluide le transport des marchandises dans les corridors commerciaux du pays, condition essentielle au succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial.



Dans le cadre de l'engagement à long terme qu'il a pris à l'égard de l'infrastructure, le gouvernement du Canada a renouvelé le Fonds national des corridors commerciaux dans le budget de 2021 en y ajoutant 1,9 milliard de dollars pour des projets d'infrastructure destinés à améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des marchandises dans les corridors commerciaux présentant une importance stratégique.

Le corridor ferroviaire de Milton joue un rôle déterminant à l'appui du transport en toute sécurité et efficace des voyageurs et des marchandises dans la région du Grand Toronto, et il est confronté à des goulots d'étranglement. Il est essentiel d'accroître la capacité de l'infrastructure dans le corridor de Milton afin de concrétiser les avantages que procurent la fluidité du transport de marchandises et le service de transport dans les deux sens pendant toute la journée des navetteurs qui concourent à la croissance de l'économie de la région.



Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a discuté de la possibilité d'améliorer le corridor de Milton avec la province de l'Ontario et avec Metrolinx, car le Fonds national des corridors commerciaux pourrait concourir au développement de ce corridor. Aujourd'hui, le ministre a confirmé que le gouvernement du Canada est résolu à apporter des améliorations au corridor de Milton. Cet argent destiné à éliminer les goulots d'étranglement et à accroître la capacité de ce corridor, qui est essentiel pour satisfaire aux besoins croissants en matière de transport fluide des voyageurs et des marchandises qui passent par Mississauga et Milton, afin de concourir à la croissance de la population et de l'économie de la région du Grand Toronto et de Hamilton pourrait provenir du Fonds national des corridors commerciaux.

« Le gouvernement du Canada est prêt à investir pour améliorer les corridors commerciaux de tout le pays. Je suis convaincu que nous pouvons élaborer un solide plan d'investissement pour dégager des résultats concrets à l'avantage des entreprises et des navetteurs de la région du Grand Toronto et de Hamilton. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Un service ferroviaire bidirectionnel et quotidien assuré par GO Transit pour desservir Milton est une nécessité absolue. J'ai entendu mes concitoyens l'affirmer le matin à la gare, et c'est pourquoi je suis heureux que notre gouvernement se soit engagé à le concrétiser. Des investissements réguliers et constants dans le transport en commun sont la base de la construction de villes modernes et durables. Il s'agit d'une étape importante dans l'établissement d'une liaison entre Milton et le reste de la région du Grand Toronto et pour faciliter le transport des personnes à l'avenir. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

« Je remercie sincèrement le gouvernement du Canada d'avoir reconnu l'importance qu'il y a d'assurer le service dans les deux sens pendant toute la journée sur la ligne Milton du réseau GO. Le corridor de Milton se classe à la deuxième place des tronçons comptant le plus de passagers du réseau GO, mais il est mal desservi depuis bien trop longtemps. En investissant dans un service qui sera assuré toute la journée dans les deux sens sur le réseau GO Transit, nous fournirons à nos résidents un lien essentiel de transport en commun supplémentaire avec d'autres parties de notre ville et de notre région, et les milliers de personnes qui viennent au travail chaque jour à Mississauga pourront enfin utiliser les transports en commun pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir. L'expansion du service permettra de lancer davantage de chantier, d'accroître les possibilités économiques et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques en réduisant la circulation automobile. »

Bonnie Crombie,

Mairesse de Mississauga

« L'annonce d'aujourd'hui apporte d'excellentes nouvelles aux résidents de Mississauga-Est--Cooksville. Nos gares de GO Transit de Cooksville et Dixie bénéficieront dorénavant d'un meilleur service, plus rapide et plus fiable, qui contribuera à réduire la circulation et les temps de déplacement à Mississauga. Il est certain que le plan d'investissement stratégique du gouvernement fédéral améliorera les services de trains de banlieue et de transport de marchandises dans le corridor Mississauga-Milton. »

Peter Fonseca,

Député de Mississauga Est--Cooksville

« Un réseau de transport en commun bien développé est bon pour les entreprises, réduit la pollution et relie bien toutes les communautés qu'il couvre. C'est pourquoi je suis heureuse que notre gouvernement fédéral aide à mettre en place un service continu bidirectionnel sur la voie reliant Milton. Il s'agit d'une réussite pour l'ensemble du territoire de Mississauga. »

Iqra Khalid

Députée de Mississauga-Erin Mills

Le gouvernement du Canada est résolu à œuvre à l'amélioration et à la modernisation du réseau de transport du Canada d'une manière qui répondra le mieux aux besoins des voyageurs en matière de transport, comme l'indique la vision de Transports 2030.

est résolu à œuvre à l'amélioration et à la modernisation du réseau de transport du d'une manière qui répondra le mieux aux besoins des voyageurs en matière de transport, comme l'indique la vision de Transports 2030. En juillet 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il amorçait le processus d'acquisition pour la construction d'un nouveau service ferroviaire à haute fréquence dans le corridor Toronto-Québec.

a annoncé qu'il amorçait le processus d'acquisition pour la construction d'un nouveau service ferroviaire à haute fréquence dans le corridor Toronto-Québec. Dans la région du Grand Toronto et de Hamilton , GO Transit (une division de Metrolinx) exploite sept lignes de train de banlieue. Le réseau de trains de banlieue de GO Transit transporte des dizaines de milliers de passagers chaque jour, mais dans certaines régions, il doit partager la voie avec les trains de marchandises, ce qui peut influer sur la fluidité des mouvements de voyageurs.

, GO Transit (une division de Metrolinx) exploite sept lignes de train de banlieue. Le réseau de trains de banlieue de GO Transit transporte des dizaines de milliers de passagers chaque jour, mais dans certaines régions, il doit partager la voie avec les trains de marchandises, ce qui peut influer sur la fluidité des mouvements de voyageurs. Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens essentiels qui étayent l'activité économique du Canada . Il représente l'engagement à long terme qu'a pris le gouvernement du Canada à travailler avec les intervenants à des projets d'infrastructure stratégique.

. Il représente l'engagement à long terme qu'a pris le gouvernement du à travailler avec les intervenants à des projets d'infrastructure stratégique. Les demandes continuent d'être acceptées et évaluées dans le cadre de l'appel de propositions continu du Fonds. Les demandeurs qui souhaitent examiner les possibilités de financement de leurs initiatives sont encouragés à parler aux fonctionnaires de Transports Canada, qui peuvent leur expliquer comment suivre le processus.

Le Fonds national des corridors commerciaux est l'une des composantes du « Plan Investir dans le Canada » de plus de 180 milliards de dollars, la stratégie adoptée Pr le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins d'infrastructure à long terme du pays.

pour répondre aux besoins d'infrastructure à long terme du pays. En Ontario , 10 projets de toute la province ont reçu un financement de 66 millions de dollars du Fonds national des corridors commerciaux depuis 2017. Les contributions qui ont été versées par les partenaires ont apporté 139 millions de dollars d'investissements totaux pour les ports, les aéroports, les routes et la fluidité aux frontières.

