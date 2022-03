Le gouvernement du Canada encourage l'économie circulaire et l'entrepreneuriat féminin en soutenant Malterre

Près de 40 M$ pour des projets verts novateurs au Québec : la jeune entreprise à propriété féminine de Rivière-du-Loup obtient 54 720 $ de DEC.

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ -

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les PME innovantes dirigées par des femmes qui ont à cœur la réduction de l'empreinte écologique contribue au développement économique inclusif des régions du Québec. L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de la Journée internationale des femmes pour annoncer aujourd'hui une contribution remboursable de 54 720 $ à Malterre (9423-9704 Québec inc.). Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir des équipements mieux adaptés à la fabrication semi-industrielle de ses craquelins issus de drêche de bière.

Ainsi, pour améliorer sa capacité de production de même que sa productivité, la PME familiale se procurera un laminoir automatisé, des fours et une diviseuse automatisée. Elle pourra également réaliser des travaux d'amélioration locative dans ses nouvelles installations.

Malterre se spécialise dans la fabrication artisanale de craquelins à base de drêche de microbrasserie. L'entreprise valorise les résidus de grain de malt issus de la fabrication de la bière pour les transformer en produit écologique riche en fibres et en protéines végétales. Son projet mènera à la création de deux emplois et au développement de compétences et d'un savoir-faire distinctif dans la région.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption de technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« L'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneures conduisent graduellement au développement et à la commercialisation de produits plus verts - j'en ai été témoin récemment en rencontrant les fondatrices de Malterre. Aujourd'hui, en cette Journée internationale des femmes, je suis ravie de souligner l'apport d'une PME portée par trois entrepreneures qui ont à cœur l'environnement et la santé. Notre contribution leur permettra de développer leur projet nutritif et novateur qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire. Nul doute que le succès et les retombées de l'entreprise auront un impact sur l'autonomie alimentaire du Bas-Saint-Laurent. Toutes mes félicitations à l'équipe de Malterre! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Valoriser les drêches de microbrasserie est un choix sain et écologique. Il est important pour nous d'avoir une entreprise qui corresponde à nos valeurs. L'utilisation de ce co-produit nous permet d'offrir des craquelins contenant beaucoup plus de fibres et de protéines que ceux présentement sur le marché. En plus de favoriser les circuits courts, travailler avec les artisans locaux et leurs produits donne des craquelins délicieux! »

Annick Bachand, copropriétaire, Malterre

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui ont lieu depuis le début du mois de février afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Qué[email protected]