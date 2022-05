MOOSE JAW, SK, le 12 mai 2022 /CNW/ - Les nouveaux arrivants au Canada apportent une contribution essentielle à l'avenir et à la relance économique du pays après la pandémie. Ils enrichissent nos collectivités, et ils travaillent quotidiennement à la création d'emplois, prodiguent des soins aux personnes qui nous sont chères et soutiennent les entreprises locales.

Pour aider les nouveaux arrivants à s'établir dans les petites collectivités et les collectivités rurales des Prairies à obtenir les services essentiels au cours de leur première année au Canada, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 14 millions de dollars. Ces fonds aideront à accroître la capacité essentielle de réinstallation et les services d'établissement en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Les services d'établissement aident les nouveaux arrivants, y compris les réfugiés, à parfaire leurs compétences linguistiques, à trouver un emploi et à établir des liens dans leur collectivité de sorte à bien s'intégrer dans la société canadienne et à y contribuer. Dans la foulée de l'Appel de propositions pour les services de réinstallation et de gestion des cas en août 2021, 14 projets ont été sélectionnés pour fournir davantage de services et ainsi aider les réfugiés et les nouveaux arrivants vulnérables à s'établir et à s'adapter à la vie dans les Prairies.

Ces investissements comprennent 10 113 176 $ pour élargir les services de gestion de cas en anglais et en français dans 11 collectivités, ce qui aidera les nouveaux arrivants plus vulnérables à obtenir le soutien et les aiguillages dont ils ont besoin pour réussir leur intégration dans leur nouvelle communauté. De plus, 4 244 506 $ seront accordés pour ajouter 3 nouveaux fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation à Fort McMurray et à Grand Prairie, en Alberta, et à Winkler, au Manitoba. Ces organismes sont essentiels pour améliorer l'accès aux services de soutien pour réfugiés dans les petites collectivités et les collectivités rurales, et fournir aux nouveaux arrivants les outils dont ils ont besoin pour réussir à long terme.

Citations

« Les nouveaux arrivants et les réfugiés sont depuis longtemps un facteur important de la société canadienne et de son économie, et notre pays est fier de sa tradition d'être un chef de file mondial de la réinstallation et de l'intégration. La réussite du Canada serait impossible sans les fournisseurs essentiels de services d'établissement qui aident les nouveaux arrivants à apprendre les langues officielles du Canada, à trouver un emploi et à réussir leur vie dans leur nouvelle communauté. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le Programme d'aide à la réinstallation est un programme de financement en vigueur dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, qui vient en aide aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et à d'autres clients admissibles à leur arrivée au Canada . Il fournit aux clients un soutien financier direct et finance des fournisseurs de services pour que ces derniers offrent des services immédiats et essentiels.

. Il fournit aux clients un soutien financier direct et finance des fournisseurs de services pour que ces derniers offrent des services immédiats et essentiels. L'aide financière comprend une allocation initiale unique et un soutien du revenu mensuel qui sont habituellement versés pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an ou jusqu'à ce que les clients puissent subvenir à leurs besoins, selon la première éventualité. Les fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation offrent des services immédiats et essentiels aux clients, et ce, généralement dans un délai de 4 à 6 semaines après leur arrivée au Canada .

. Les nouveaux investissements permettront d'élargir la couverture des fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation dans des collectivités partout au Canada , ce qui renforcera le soutien offert aux réfugiés pour qu'ils réussissent leur réinstallation.

, ce qui renforcera le soutien offert aux réfugiés pour qu'ils réussissent leur réinstallation. La gestion des cas est une approche globale visant à faciliter l'établissement des réfugiés pris en charge par le gouvernement et d'autres nouveaux arrivants vulnérables ou ayant des besoins élevés qui sont confrontés à des obstacles à l'intégration multiples et complexes dans les premiers 12 à 18 mois suivant leur arrivée au Canada .

. Les services de gestion des cas comprennent une évaluation complète des besoins et des atouts, dont découle un plan de soutien comprenant des aiguillages, un suivi régulier des progrès et des contrôles à des moments précis ainsi qu'un soutien personnalisé et intensif basé sur les besoins du client.

