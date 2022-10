WINDSOR, ON, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Les deux dernières années et demie de la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence combien les aéroports locaux et régionaux sont importants pour que les communautés puissent continuer d'avoir accès à des services essentiels et d'être reliées entre elles. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à appuyer les aéroports d'un océan à l'autre.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investissait d'importantes sommes dans la sécurité de l'aéroport international de Windsor.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, le gouvernement du Canada versera à l'aéroport un montant de 180 000 dollars pour l'achat d'un camion chasse-neige 4x2 pour l'enlèvement et le contrôle de la neige et de la glace.

Cet investissement s'ajoute aux fonds de plus de 200 000 dollars qui ont été versés à l'aéroport en mai 2021 dans le cadre du Programme pour l'achat d'un chargeur.

Ce financement permettra d'assurer la continuité des activités sécuritaires et fiables de l'aéroport pour les résidents, non seulement pour les voyages personnels et d'affaires, mais aussi pour l'accès à des soins médicaux de routine et d'urgence dans les plus grandes villes.

Citations

« Les aéroports locaux et régionaux comme l'aéroport international de Windsor sont indispensables aux communautés qu'ils desservent, que ce soit pour les aider à rester en contact avec les proches ou à accéder à des services essentiels. Cet investissement aura un effet concret sur l'aéroport international de Windsor, et il permettra de maintenir l'accès des communautés qui en dépendent à des options de transport aérien sécuritaires et fiables. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Il est maintenant temps de continuer à investir dans l'aéroport YQG. Notre région est prête pour la croissance du tourisme et des affaires, et ce, grâce aux efforts de notre gouvernement pour lever les mesures à la frontière et générer des sommes importantes pour la modernisation de l'aéroport de la région. »

Irek Kusmierczyk

Député de Windsor - Tecumseh et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

Les faits en bref

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

