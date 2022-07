PRINCE GEORGE, BC, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Les Canadiens comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour maintenir un lien entre leurs communautés. Ces aéroports appuient également des services aériens essentiels, dont ceux d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, de lutte contre les feux de forêt et de livraison de marchandises essentielles aux communautés. Alors que le Canada travaille à sa relance après la pandémie de COVID-19, les investissements dans nos aéroports demeurent essentiels au maintien de la sécurité et de la sûreté de notre réseau de transport.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars à l'aéroport de Prince George dans le cadre du Fonds d'aide pour les aéroports de Transports Canada. Cela aidera l'aéroport à poursuivre ses activités aéroportuaires importantes et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de Prince George et des communautés environnantes.

L'aéroport de Prince George a également reçu 1,4 million de dollars en provenance du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada pour l'achat d'un camion chasse-neige 4X4 et d'un épandeur de produits secs et humides. Cet équipement aidera à assurer la sécurité des opérations pour les aéronefs, les passagers, les équipages et les employés de l'aéroport grâce au déneigement et au déglaçage des pistes et des voies de circulation. Ce financement appuiera également l'agrandissement d'un abri pour entreposer et protéger le véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs de l'aéroport contre les intempéries, ce qui préservera sa capacité à intervenir immédiatement en cas d'urgence.

Ces investissements s'ajoutent aux fonds de plus de 1,4 million de dollars versés à l'aéroport en mai 2021 dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour l'achat d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et d'une balayeuse à glace de piste.

Citation

« Alors que nous allons de l'avant avec le retour graduel et sécuritaire des voyages aériens, la priorité de notre gouvernement est d'assurer un secteur aérien canadien dynamique et concurrentiel qui permet de veiller à la sécurité des voyageurs et des travailleurs. Ces investissements cruciaux permettront à l'aéroport international de Prince George de se munir d'une infrastructure et des outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation dans les communautés qu'il dessert et de permettre aux Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Introduit pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports fait partie d'un plan de relance fédéral conçu pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.

Le fonds de soutien aux aéroports, lancé en mai 2021, a fourni des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Les aéroports admissibles du Réseau national d'aéroports sont ceux situés dans les villes qui suivent : Gander , Charlottetown , Saint John , Fredericton , Moncton , Thunder Bay , London et Prince George .

, , , , , , et . Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Liens connexes

