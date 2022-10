OTTAWA, ON , le 26 oct. 2022 /CNW/ - Les deux dernières années ont mis en évidence le rôle primordial que jouent les aéroports pour soutenir les services aériens essentiels. En assurant des services de réapprovisionnement des communautés, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt, les aéroports contribuent à préserver la sécurité des Canadiennes et des Canadiens et à les relier d'un océan à l'autre. La population canadienne compte sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour maintenir le dynamisme des communautés.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira d'importantes sommes dans la sécurité d'aéroports locaux et régionaux au Manitoba.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, 15 aéroports au Manitoba recevront plus de 5,1 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada pour des projets liés à la sécurité et l'achat d'équipements qui contribueront à assurer la sécurité des opérations aéroportuaires pour les passagers, les membres d'équipage et le personnel des aéroports. Voici la liste des aéroports qui recevront des fonds :

Berens River

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Bloodvein River

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Installation de clôtures de contrôle de la faune : 940 655 dollars

Flin Flon

Achat d'un dispositif d'essai de frottement des pistes : 6 420 dollars

Achat d'une niveleuse : 438 000 dollars

Remplacement de l'éclairage d'approche de pistes : 90 329 dollars

Gods Lake Narrows

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Achat d'une souffleuse montée sur chargeur : 210 000 dollars

Norway House

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Oxford House

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Pukatawagan

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Red Sucker Lake

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

South Indian Lake

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

St. Andrews

Achat d'une balayeuse : 395 200 dollars

St. Theresa Point

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Tadoule Lake

Achat d'un compacteur (remorqué) : 50 000 dollars

Installation de clôtures de contrôle de la faune : 1 029 573 dollars

The Pas/Grace Lake

Achat d'une souffleuse montée sur chargeur : 234 000 dollars

Thompson

Achat d'un chasse-neige : 358 960 dollars

York Landing

Installation de clôtures de contrôle de la faune : 926 610 dollars

Les équipements serviront au maintien des surfaces pour les mouvements d'aéronefs, et à l'enlèvement et au contrôle de la glace et de la neige sur les surfaces côté piste, telles que les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic. Aux aéroports dotés d'une piste en gravier, un compacteur sera utilisé pour compresser le gravier sur la piste afin de créer une surface stable pour assurer la sécurité des atterrissages et des décollages. Les clôtures de contrôle de la faune empêcheront les grands mammifères d'accéder aux zones sécurisées des aérodromes.

Ce financement s'ajoute aux fonds de plus de 20,8 millions de dollars versés en 2021 dans le cadre du Programme pour soutenir des projets liés à la sécurité aux aéroports de Flin Flon, de Gods Lake Narrows, de Lac Brochet, de Red Sucker Lake, de Shamattawa et de Thompson.

« Les aéroports jouent un rôle primordial pour permettre à la population canadienne de rester reliée d'un bout à l'autre de notre vaste pays; les deux dernières années n'ont fait que mettre en évidence ce fait. L'investissement, annoncé aujourd'hui, de plus de 5,1 millions de dollars dans 15 aéroports du Manitoba est une excellente nouvelle pour le secteur du transport aérien de la région et pour les communautés desservies par ces aéroports. De tels investissements feront en sorte que notre secteur du transport aérien puisse se relever solidement en cette période de reprise après la pandémie, et nous aideront à remplir notre engagement à bâtir des communautés plus sécuritaires et plus fortes. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nos aéroports régionaux, ici au Manitoba, permettent aux communautés de rester connectées et assurent le maintien des chaînes d'approvisionnement essentielles. Le nouvel équipement utilisé permettra de garantir la sécurité de nos aéroports pour les voyageurs, le personnel, l'équipage et les résidents. Notre gouvernement continuera d'être là pour soutenir les opérations des aéroports locaux et régionaux grâce à ces investissements importants, créant ainsi des possibilités économiques, reliant les familles et les amis, et améliorant la qualité de vie de l'ensemble des Manitobaines et des Manitobains. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

