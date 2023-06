OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger nos stocks de poissons afin qu'ils soient durables pour les générations futures. La pêche commerciale du sébaste du Canada dans le golfe du Saint-Laurent est fermée depuis 1995 pour aider les stocks de sébaste à se rétablir à des niveaux sains. Depuis, les stocks de sébaste ont considérablement rebondi, et le gouvernement du Canada est donc en bonne position pour rouvrir la pêche commerciale du sébaste de l'unité 1 au Canada atlantique et au Québec dans un proche avenir.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé qu'en prévision d'une pêche commerciale imminente, la pêche expérimentale du sébaste de l'unité 1 passera de 2500 t à 5 000 t en 2023. La pêche expérimentale, qui est en place depuis 2018, fournit des données importantes sur les stocks de sébaste, et donne aux pêcheurs participants l'occasion de tester des engins de pêche durables, qui protègent les stocks, tels que des engins qui réduisent au minimum la capture de poissons de taille non réglementaire.

Cette année, Pêches et Océans Canada a fait l'objet d'un intérêt sans précédent pour la pêche expérimentale du sébaste de l'unité 1. Vingt-quatre personnes et groupes du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été autorisés à y participer, dont cinq sont des groupes autochtones.

Pêches et Océans Canada est résolu à garantir la durabilité et l'équité de la pêche commerciale du sébaste de l'unité 1. Le Ministère travaillera en étroite collaboration avec les intervenants, dans le cadre du Comité consultatif sur le sébaste (CCS), pour mettre au point les prochaines étapes visant à concrétiser la pêche commerciale.

« Le rebond des stocks de sébaste est un véritable succès, et montre à quel point les efforts de conservation sont cruciaux au maintien des pêches. J'ai hâte de travailler avec les intervenants du Canada atlantique et du Québec, pour promouvoir une pêche commerciale prospère et durable. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Il existe deux espèces de sébaste au Canada atlantique : Sebastes mentella et Sebastes fasciatus .

atlantique : . En raison des forts taux de survie en 2011, 2012 et 2013, la biomasse de l'unité 1 a considérablement augmenté pour atteindre un volume moyen de 2,8 millions de tonnes pour S. mentella et de 420 000 tonnes pour S. fasciatus .

2013, la biomasse de l'unité 1 a considérablement augmenté pour atteindre un volume moyen de 2,8 millions de tonnes pour et de 420 000 tonnes pour . Le plan de gestion du sébaste de l'unité 1 pour 2023-2024 comprend une pêche expérimentale de 5 000 tonnes (contre 2500 tonnes en 2022- 2023) et une pêche repère de 2 000 tonnes, qui a lieu chaque année depuis 1999.

une pêche repère de 2 000 tonnes, qui a lieu chaque année depuis 1999. Aucune décision n'a encore été prise concernant les allocations attribuées dans le cadre d'une réouverture de la pêche commerciale au sébaste.

Le processus de demande était ouvert du 1er au 14 mai 2023. Toute personne ayant posé sa candidature recevra un quota expérimental.

