GATINEAU, QC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le 28 octobre, la ministre de l'Emploi et des familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a présenté au Parlement le rapport de 2025 du Conseil consultatif national sur la pauvreté, Nous pouvons faire mieux : ce n'est pas un filet de sécurité si les mailles sont aussi grandes.

Dans son rapport, le Conseil reconnaît que le gouvernement du Canada a fait des investissements importants en faveur des programmes de protection sociale, mais il souligne également le besoin d'un filet de sécurité sociale plus fort et plus accessible pour soutenir les Canadiens qui vivent dans la pauvreté et ceux qui sont à risque de connaître cette situation. Plus précisément, le Conseil recommande d'agir concrètement en matière de logement abordable, d'investir dans le logement hors marché et de rendre le marché locatif plus abordable.

Le gouvernement du Canada vise le même objectif que le Conseil : bâtir un pays plus équitable et plus inclusif. Afin d'aider à rendre le logement plus abordable, le gouvernement a récemment lancé Maisons Canada, une nouvelle agence nationale qui bâtira des logements abordables à grande échelle. Maisons Canada contribuera à lutter contre l'itinérance en construisant des logements de transition et des logements avec services de soutien en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. Elle construira des logements communautaires très abordables pour les ménages à faible revenu et fera équipe avec des promoteurs immobiliers privés pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Au début du mois, des mesures clés qui figureront dans le budget de 2025, qui sera présenté sous peu, ont été annoncées. Ces mesures permettront de réduire les coûts et de protéger les programmes essentiels qui aident les Canadiens à réussir, notamment :

Lancement du versement automatique des prestations fédérales pour l'année d'imposition 2026, ce qui touchera jusqu'à 5,5 millions de Canadiens à faible revenu d'ici l'année d'imposition 2028. L'ARC produira automatiquement les déclarations de revenus de ces personnes pour s'assurer qu'elles reçoivent les prestations auxquelles elles ont droit, comme le crédit pour la TPS et la TVH, l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et bien d'autres, y compris celles auxquelles elles ignorent peut-être être admissibles.

Maintien permanent du Programme national d'alimentation scolaire afin que jusqu'à 400 000 enfants reçoivent des repas. Le Programme veille à ce que les enfants reçoivent des repas sains à l'école et permet aux familles ayant deux enfants d'économiser 800 $ par année en épicerie. En rendant ce programme permanent, nous travaillerons avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones afin de l'étendre à davantage d'écoles partout au Canada.

Ces mesures s'ajoutent à celles déjà prises, y compris l'annulation de la taxe sur le carbone, la réduction des impôts pour 22 millions de Canadiens de la classe moyenne et l'élimination de la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Le gouvernement du Canada met tout en œuvre pour donner aux Canadiens les moyens de réussir en réduisant les coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités.

Le monde évolue rapidement et le gouvernement du Canada continuera à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Au moment où le Canada traverse des défis sur le plan économique, le gouvernement maintient le cap sur l'objectif de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2030.

« Le Canada est confronté à des défis économiques, mais notre engagement demeure clair. Nous sommes déterminés à bâtir un pays plus inclusif et plus résilient, un pays où chaque Canadien peut construire un avenir sûr et s'épanouir. »

- La ministre de l'Emploi et des familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le Conseil consultatif national sur la pauvreté se réjouit de voir le grand nombre de personnes et d'organisations partout au pays qui sont sincèrement dévouées à l'amélioration de la vie quotidienne des autres. Nous saluons les importants investissements faits par le gouvernement fédéral pour réduire la pauvreté sous toutes ses formes et améliorer la vie quotidienne de tous ceux qui considèrent le Canada comme leur pays. Malgré ces efforts constants, nous devons continuer d'écouter ce que les gens ont à dire à propos des difficultés de la pauvreté financière et du traumatisme de l'exclusion sociale et économique. Nous voulons que des choix courageux soient faits dans notre pays, collectivement et individuellement, pour répondre aux besoins immédiats des gens qui vivent dans la pauvreté. Il faut aussi faire évoluer les systèmes de soutien plus larges, car ils ne permettent pas d'éradiquer la pauvreté. Nous continuons à bâtir un Canada qui se démarque pendant cette période hors du commun, et il faut aussi reconnaître que nous excellons toujours lorsque nous prenons soin les uns des autres. »

- Le président du Conseil consultatif national sur la pauvreté, Scott MacAfee

Faits en bref

Une chance pour tout : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté comprend des cibles de réduction concrètes et jette les bases du seuil officiel de la pauvreté au Canada, qui vise à mesurer la pauvreté et à surveiller les progrès. Les cibles étaient : une réduction de 20 % de la pauvreté en 2020 par rapport aux niveaux de 2015, un objectif qui a été atteint avant échéance; une réduction de 50 % de la pauvreté d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015, un objectif en phase avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.

comprend des cibles de réduction concrètes et jette les bases du seuil officiel de la pauvreté au Canada, qui vise à mesurer la pauvreté et à surveiller les progrès. Les cibles étaient : La Stratégie de réduction de la pauvreté a permis la mise sur pied du Conseil consultatif national sur la pauvreté, qui fournit au gouvernement du Canada un avis indépendant sur la réduction de la pauvreté, soumet un rapport annuel sur les progrès réalisés par le gouvernement pour atteindre les objectifs, et maintient le dialogue avec les Canadiens au sujet de la pauvreté. Le mandat du Conseil est défini dans la Loi sur la réduction de la pauvreté , adoptée en 2019.

, adoptée en 2019. Le Conseil consultatif sur la pauvreté a été formé dans le cadre d'un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui vise à représenter la diversité du Canada en ce qui concerne le genre, les régions et les langues officielles. Le Conseil est composé de personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté, des Autochtones, des personnes racisées et des leaders communautaires, de même que des universitaires et des praticiens qui travaillent dans le domaine de la réduction de la pauvreté.

