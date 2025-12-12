OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Éducation et de la Garde d'enfants de l'Alberta, l'honorable Demetrios Nicolaides, seront à Calgary pour annoncer la prolongation de l'accord entre le Canada et l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Les ministres seront accompagnés du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, Corey Hogan.

Un point de presse et une séance de photos suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 12 décembre 2025 Heure : 14 h 15 (HNR) Lieu : YMCA de Calgary

Centre de développement de l'enfant de Quarry Park

10702, rue 18 SE

Calgary (Alberta)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Veuillez indiquer si votre participation sera en personne ou virtuelle. Une option de connexion téléphonique sera communiquée à l'inscription.

