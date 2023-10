TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le marché du travail canadien poursuit son évolution; de nouvelles possibilités s'offrent aux Canadiens et de nouveaux domaines croissent. Aujourd'hui plus que jamais, il est primordial d'accroître et de renforcer la main-d'œuvre, afin que les Canadiens acquièrent les compétences et aient accès aux ressources dont ils ont besoin pour réussir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets qui aideront les Canadiens à perfectionner leurs compétences fondamentales et transversales.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé un financement de plus de 16,5 millions de dollars à l'intention de neuf organismes dans la région du Grand Toronto. Ceux-ci offrent formations et ressources aux Canadiens. Ces fonds sont versés dans le cadre du programme Compétences pour réussir et devraient permettre de procurer un soutien direct à plus d'un millier de Canadiens, possiblement beaucoup plus grâce à la recherche.

Le ministre Boissonnault a fait cette annonce alors qu'il se trouvait aux WoodGreen Community Services, un organisme caritatif qui recevra 1,17 million de dollars pour son projet, intitulé Enabling Employment and Broad Adoption of Skills for Success for Older Workers. Ce projet novateur vise tout particulièrement les adultes racisés dans la région du Grand Toronto et a pour objectif de fournir de la formation dans des domaines essentiels tels que le savoir numérique, la collaboration, la faculté d'adaptation, la créativité et l'innovation, la communication et la résolution de problèmes. Le projet, exécuté pendant 12 mois, comportera des programmes de formation et d'évaluation hybrides dans les domaines de l'écriture, de la lecture et du calcul, à l'intention de 106 personnes.

L'annonce d'aujourd'hui concorde avec les mesures prises par le gouvernement pour multiplier les possibilités de formation des Canadiens. Cela répond également aux besoins à court et à long terme des Canadiens, surtout au sein des groupes sous-représentés sur le marché du travail (personnes en situation de handicap, Canadiens racisés, Autochtones, communautés de langue officielle en situation minoritaire, nouveaux arrivants). Lancé en mai 2021, Compétences pour réussir met l'accent sur neuf compétences que les Canadiens doivent posséder pour participer, s'adapter et s'épanouir dans l'apprentissage, le travail et la vie. Cela englobe des compétences fondamentales, comme l'écriture, la lecture et le calcul, ainsi que des compétences socioémotionnelles, c'est-à-dire humaines, nécessaires à de bonnes interactions sociales : collaboration, communication, résolution de problème, capacité d'adaptation, créativité et innovation.

« Nous donnons aux travailleurs canadiens toutes les chances d'acquérir les compétences et d'accéder aux ressources dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail moderne. C'est grâce à de tels financements conséquents que nous faisons en sorte que les Canadiens percent sur le marché du travail et progressent dans leur carrière, et ce, avec confiance. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Ce financement généreux de 1,17 million de dollars a facilité l'embauche et la vaste acquisition de compétences chez les chercheurs d'emploi de 45 ans et plus, surtout parmi les personnes racisées de la région du Grand Toronto. Cette population est une grande source de préoccupation, et un nombre grandissant de chômeurs à Toronto en sont issus. Grâce au financement de Compétences pour réussir, WoodGreen a pu adapter son programme et répondre aux besoins de ces adultes qui cherchent à se perfectionner. Il leur offre de la formation dans le domaine numérique et facilite l'acquisition de compétences telles que la collaboration, la faculté d'adaptation, la créativité et l'innovation, la communication et la résolution de problèmes. Nous avons constaté combien les clients ont pu améliorer leurs compétences fondamentales et transversales grâce à Compétences pour réussir et mieux se préparer à décrocher et à conserver un emploi. »

- Le vice-président des programmes communautaires - WoodGreen Community Services, Steve Vanderherberg

À l'heure actuelle, 45 % des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.

On estime qu'une augmentation de 1 % du taux moyen d'alphabétisation au Canada , au fil du temps, serait associée à une hausse de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et de 5 % de la productivité. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance.

, au fil du temps, serait associée à une hausse de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et de 5 % de la productivité. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance. Comme cela a été annoncé initialement dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit près de 298 millions de dollars sur 3 ans dans le cadre du programme Compétences pour réussir. À l'heure actuelle, Compétences pour réussir aide plus de 60 000 Canadiens à acquérir des compétences essentielles et l'on estime que la cible de 90 000 Canadiens sera dépassée.

