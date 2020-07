L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, annonce l'octroi de fonds pour permettre à plus de 60 communautés en Atlantique, au Québec et en Ontario de célébrer la Fête nationale de l'Acadie

MONCTON, NB, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Chaque année, depuis 1881, on souligne la Fête nationale de l'Acadie le 15 août. Le contexte actuel transformera la façon dont nous célébrons cette année, mais présente une excellente occasion de mettre en valeur la culture unique et riche du peuple acadien.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a donc annoncé aujourd'hui l'octroi de 471 950 dollars en appui à plus de 60 communautés du Canada atlantique, du Québec et de l'Ontario, afin de leur permettre de célébrer la Fête nationale de l'Acadie.

De ce montant, 250 000 dollars permettront à l'équipe du Centre culturel Aberdeen et du festival Acadie Rock de produire le grand spectacle de la fête nationale qui sera présenté sur les ondes de Radio-Canada.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise du Programme des célébrations et commémorations du ministère du Patrimoine canadien.

Citations

« Depuis plus de quatre siècles, les Acadiens et Acadiennes jouent un rôle important dans l'édification du Canada et contribuent à sa diversité. Le dynamisme de ce peuple dépasse les frontières, et son apport à tous les secteurs est reconnu sur les scènes nationale et internationale. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à être de la fête et à célébrer haut et fort le peuple acadien. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Par sa langue et sa culture, la communauté acadienne rayonne aux quatre coins du pays. La Fête nationale de l'Acadie est donc une occasion de célébrer la langue française, de découvrir le dynamisme des nombreuses communautés francophones du Canada et de reconnaître la contribution à l'identité canadienne des Acadiens et Acadiennes. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« L'Acadie s'est donné une fête nationale en 1881. Ce fonds permet aujourd'hui à nos communautés de célébrer comme il se doit notre fierté et notre appartenance au sein de la Confédération, et de souligner la contribution unique de l'Acadie à l'édification du Canada. Nous sommes heureux que la Fête nationale de l'Acadie soit désormais une fête célébrée dignement chaque année et partagée avec l'ensemble du pays. »

- Louise Imbeault, présidente, Société nationale de l'Acadie

« Au nom du Centre culturel Aberdeen, je souhaite exprimer notre très grande fierté ainsi que notre reconnaissance auprès du ministère du Patrimoine canadien pour la sélection du Festival Acadie Rock comme événement phare pour la célébration de la Fête nationale de l'Acadie en 2020. Avec Acadie Road : Un road trip musical et poétique, nous invitons l'ensemble des citoyennes et citoyens du Canada à célébrer le 15 août et à découvrir les arts et la culture de notre coin de pays. »

- Marc Gauthier, président, Centre culturel Aberdeen

« En tant que fière Acadienne, je me réjouis que le gouvernement du Canada continue d'appuyer nos communautés acadiennes. Je suis ravie de constater que la grande célébration de la Fête nationale de l'Acadie, organisée par le Centre culturel Aberdeen de Moncton, fera rayonner l'Acadie et permettra aux citoyens des quatre coins du pays de se joindre à la fête. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton­-Riverview-Dieppe (Nouveau-Brunswick)

« Fier, courageux et résilient, le peuple acadien occupe une place distincte dans l'histoire et l'identité de notre pays, et je suis fier que notre gouvernement reconnaisse son immense contribution. C'est le 15 août qu'a lieu la Fête nationale de l'Acadie, et c'est une merveilleuse occasion pour les Acadiens de partout dans le monde de célébrer avec fierté la richesse de notre culture, de notre langue et de notre patrimoine. Vive l'Acadie! »

- Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst (Nouveau-Brunswick)

« Depuis 1881, le peuple acadien souligne la Journée de la Fête nationale de l'Acadie, le 15 août, et le Madawaska-Restigouche ne fait pas exception. Nous vivons au rythme des festivals et des célébrations. Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse l'importance de ces rencontres qui contribuent à l'économie, en plus de nous permettre de célébrer en famille et de faire de nos communautés et de notre province, un endroit où il fait bon vivre. »

- René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche (Nouveau-Brunswick)

« Le 15 août de chaque année, nous nous réunissons tous pour célébrer la Fête nationale de l'Acadie. Il n'est pas nécessaire de s'aventurer très loin de Miramichi-Grand Lake pour découvrir le fier patrimoine et la riche culture du peuple acadien, et participer aux diverses célébrations qui se déroulent dans toute la circonscription. »

- Pat Finnigan, députée de Miramichi-Grand Lake (Nouveau-Brunswick)

« La Fête nationale de l'Acadie est notre journée pour célébrer notre langue, notre culture et notre histoire. Comme fier Acadien, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à se joindre à nous pour fêter la contribution importante de l'Acadie à l'identité canadienne. »

- Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook (Nouvelle-Écosse)

« Chaque année, les Acadiens de tout le Cap-Breton-Canso ont hâte de célébrer leur riche culture et leur patrimoine le 15 août. Cette année, les célébrations devront être conformes aux directives de la santé publique concernant la COVID-19. Néanmoins, je suis convaincu que nos communautés acadiennes du Cap-Breton et du nord-est de la Nouvelle-Écosse trouveront une fois de plus une façon unique et originale de faire de la Journée acadienne 2020 une célébration spéciale. »

- Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso (Nouvelle-Écosse)

« Après un hiver et un printemps aussi difficiles, je suis heureuse de soutenir la communauté acadienne de Cumberland-Colchester alors qu'elle célèbre la Journée de l'Acadie. Sa langue et sa culture font partie intégrante du tissu multiculturel de la Nouvelle-Écosse. Je suis fière d'agiter son drapeau et d'avoir une magnifique œuvre d'art ­dans mon bureau, à la maison, un cadeau de la communauté de Truro après que j'ai dirigé une comédie musicale originale pour l'École acadienne de Truro l'an dernier. »

- Lenore Zann, députée de Cumberland-Colchester (Nouvelle-Écosse)

« En cette Journée de l'Acadie, nous reconnaissons les réalisations et la contribution des Acadiens au Canada comme un élément fondamental de notre mosaïque culturelle. La Journée de l'Acadie est une excellente journée pour explorer et célébrer la riche histoire de ces peuples, et la place qu'ils occupent dans notre grand pays. L'histoire des Acadiens fait partie intégrante de l'histoire du Canada, et nous devrions tous prendre le temps d'en apprendre davantage sur tous ceux qui ont des liens de longue date avec cette terre. »

- L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque (Île-du-Prince-Édouard)

Les faits en bref

Le Programme des célébrations et commémorations vise à financer des activités pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin) et la fête du Canada (1er juillet). Depuis 2019, le programme appuie également des activités visant à célébrer et à promouvoir la Fête nationale de l'Acadie, le 15 août. Chaque année, plus de 10 millions de Canadiens et Canadiennes participent à des milliers d'activités partout au pays, lesquelles sont appuyées par ce programme.

Le Canada en fête a pour objectif d'assurer l'accès aux célébrations tenues dans toutes les régions du Canada afin de permettre aux Canadiens et Canadiennes d'apprécier la diversité culturelle, ethnique, linguistique et géographique du pays.

C'est en 1881, lors de la première convention nationale des Acadiens à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, que le 15 août est désigné comme la fête nationale des Acadiens, maintenant appelée la Fête nationale de l'Acadie.

En 2003, le gouvernement du Canada adopte la Loi instituant la Journée de la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes.

Traditionnellement, la Fête nationale de l'Acadie est célébrée le 15 août par de grands spectacles, des fêtes communautaires et des tintamarres.

Bénéficiaire Projet Ville Prov. Montant Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean Fête de l'Acadie au Fort La Tour Saint John N.-B. 4 000 $ Centre culturel Aberdeen Acadie Road : Un road trip musical et poétique pour célébrer la Fête nationale de l'Acadie Moncton N.-B. 250 000 $ Ville de Campbellton Fête nationale de l'Acadie 2020 Campbellton N.-B. 4 000 $ Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr Inc. Fête nationale de l'Acadie pour la population de l'Acadie des terres et forêts de la région Grande-Rivière et des environs Saint-Léonard N.-B. 2 000 $ Commission de la médiathèque Père Louis-Lamontagne Volet jeunesse - Fête nationale des Acadiens à Miramichi Miramichi N.-B. 4 000 $ Communauté rurale de Kedgwick Kedgwick fête l'Acadie Kedgwick N.-B. 4 000 $ Downtown Bathurst Revitalization Corporation Déjeuner acadien / Acadian Breakfast Bathurst N.-B. 4 000 $ Edmundston Edmundston fête l'Acadie Edmundston N.-B. 4 000 $ Festival acadien de Caraquet C'est la fête nationale au Festival acadien Caraquet N.-B. 5 000 $ Festival de la Rivière Célébrons l'Acadie tous ensemble Eel River Crossing N.-B. 4 000 $ Festival Voir Miscou et mourir Le 15 août à Miscou Pointe-Alexandre N.-B. 4 000 $ Maison des jeunes l'Acado La capitale vibre aux couleurs de l'Acadie! Fredericton N.-B. 4 000 $ Municipalité régionale de Tracadie Fête nationale de l'Acadie Tracadie-Sheila N.-B. 4 000 $ Shippagan Le 15 août, c'est chez nous! Shippagan N.-B. 4 000 $ Société culturelle de Kent-Nord On fête l'Acadie dans Kent-Nord Richibucto N.-B. 4 000 $ Société culturelle régionale Les Chutes La fête du 15 août 2020 Grand-Sault N.-B. 4 000 $ Société culturelle de Baie-Sainte-Anne En 2020 on y tient à fêter nos racines acadiennes. Vive le 15 août!!! Baie-Sainte-Anne N.-B. 4 000 $ Société culturelle de Saint-François L'Acadie au cœur de la communauté Saint-François-de-Madawaska N.-B. 4 000 $ Société culturelle Nigawouek Célébrons notre Fête nationale de l'Acadie Néguac N.-B. 4 000 $ Village de Bas-Caraquet Bas-Caraquet fête l'Acadie Bas-Caraquet N.-B. 2 000 $ Village de Bertrand Le 15 août à Bertrand Bertrand N.-B. 3 250 $ Village de Cap-Pelé Fête au cœur de l'Acadie Cap-Pelé N.-B. 4 000 $ Village de Grande-Anse Célébrations de la fête des Acadiens Grande-Anse N.-B. 4 000 $ Village de Memramcook Fêtons le quinzou Memramcook N.-B. 4 000 $ Village de Nigadoo La fête des Acadiens de Nigadoo Nigadoo N.-B. 4 000 $ Village de Petit-Rocher Un 15 août mémorable à Petit-Rocher Petit-Rocher N.-B. 4 000 $ Village de Rivière-Verte Fête de l'Acadie Rivière-Verte N.-B. 3 750 $ Village de Rogersville L'Acadie à Rogersville Rogersville N.-B. 4 000 $ Village de Saint-Antoine Célébrations de la Fête nationale de l'Acadie à Saint-Antoine Saint-Antoine N.-B. 3 500 $ Village de Sainte-Anne-de-Madawaska Fête au village Sainte-Anne-de-Madawaska N.-B. 4 000 $ Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël On fête l'Acadie à Ste-Marie-St-Raphaël Sainte-Marie-Saint-Raphaël N.-B. 4 000 $ Village de Saint-Léolin Fête nationale de l'Acadie 2020 - Célébrations Saint-Léolin N.-B. 4 000 $ Village de St-Isidore St-Isidore fête le 15 août! St-Isidore N.-B. 1 000 $ Ville de Beresford Beresford fête l'Acadie! Beresford N.-B. 4 000 $ Ville de Bouctouche Fêtons l'Acadie Bouctouche N.-B. 1 000 $ Ville de Dieppe Le 15 août 2020, ça se fête à Dieppe! Dieppe N.-B. 5 000 $ Ville de Lamèque Fêtons l'Acadie à Lamèque Lamèque N.-B. 3 000 $ Ville de Shediac Célébration de la fête de l'Acadie à Shédiac Shediac N.-B. 4 000 $ Montant total pour la province du Nouveau-Brunswick 387 500 $ Association communautaire francophone de St-Jean Fête de l'Acadie - activité communautaire St. John's T.-N.-L. 3 500 $ Association francophone du Labrador Résonne Caraquet, Résonne! Labrador City T.-N.-L. 3 750 $ L'Héritage de l'Île rouge Célébrons la fête de l'Acadie à la Grand'Terre La Grand'Terre T.-N.-L. 3 750 $ Les Terre-Neuviens français Fêtons l'Acadie à Cap Saint-Georges 2020 Cap Saint-Georges T.-N.-L. 4 000 $ Montant total pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador 15 000 $ Association du Centre communautaire de la Rive-Sud Fête acadienne Cookville N.-É. 4 000 $ Centre communautaire francophone de Truro Célébrons le 15 août 2020 Truro N.-É. 4 000 $ Conseil acadien de Par-en-Bas Fêtons le 15 août Par-en-Bas Tusket N.-É. 4 000 $ Conseil communautaire du Grand-Havre La Fête nationale des Acadiens 2020 à Halifax Dartmouth N.-É. 4 000 $ Conseil communautaire Étoile de l'Acadie Célébrons la Fête nationale de l'Acadie 2020 Sydney N.-É. 3 750 $ La Picasse, Centre communautaire culturel C'est une fête nationale pour nous! Petit-de-Grat N.-É. 4 000 $ Société acadienne de Clare Fêtons le 15 août Comeauville N.-É. 4 000 $ Société Saint-Pierre Fêtons notre Acadie 2020 Chéticamp N.-É. 4 000 $ Le Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse Fête nationale de l'Acadie Pubnico-Ouest-le-bas N.-É. 4 000 $ Les Hikers Club Acadian Historical Guided Hike of the Vieux chemin du Cap Rouge - Cape Breton Highlands National Park

N.-É. 3 450 $ Société acadienne Sainte-Croix Célébrons l'Acadie de Pomquet 2020 Pomquet N.-É. 4 000 $ Montant total pour la province de la Nouvelle-Écosse 43 200 $ Carrefour de l'Isle-Saint-Jean L'Acadie en fête à Charlottetown Charlottetown Î.-P.-É. 4 000 $ Comité acadien et francophone de l'Est Fête nationale des Acadiens Rollo Bay Î.-P.-É. 1 500 $ Conseil Rév. S.-E. Perrey Fêtons nos racines acadiennes et l'arrivée 300 ans passées à l'Île Tignish Î.-P.-É. 4 000 $ Conseil scolaire-communautaire Évangéline Fête du 15 août dans la région Évangéline Wellington Î.-P.-É. 4 000 $ Conseil acadien de Rustico « Célébrons notre fierté acadienne » Rustico Î.-P.-É. 3 750 $ Société Saint-Thomas D'Aquin Fête nationale de l'Acadie 2020 - année du 300ième Summerside Î.-P.-É. 4 000 $ Montant total pour la province de l'Île-du-Prince-Édouard 21 250 $ Musée acadien du Québec Fêtes acadiennes de Bonaventure Bonaventure Qc 4 000 $ Montant total pour la province du Québec 4 000 $ Association acadienne de la région de la capitale nationale / Acadian Association of the National Capital Region Le 15 août dans la capitale nationale Ottawa Ontario 1 000 $ Montant total pour la province de l'Ontario 1 000 $ TOTAL





471 950 $

