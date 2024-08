L'entreprise de Sherbrooke obtient une aide financière de 98 000 $ de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 28 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la productivité et la performance environnementale contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 98 000 $ à American Biltrite (Canada) ltée. Cet appui de DEC lui permettra d'augmenter sa productivité et sa performance environnementale.

Depuis plus de 100 ans, American Biltrite se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une vaste gamme de revêtements de sol commerciaux et de produits en caoutchouc haute performance à Sherbrooke. Son projet vise le développement et l'implantation d'une technologie servant à recycler les bandes et les rejets de caoutchouc vulcanisé. Ce nouveau système de recyclage des rebuts de caoutchouc a été conçu par l'équipe d'American Biltrite en collaboration avec plusieurs partenaires locaux et vise à améliorer la compétitivité de l'entreprise. L'aide de DEC permettra l'acquisition, la conception et l'installation de nouvelles meules abrasives, d'un système de refroidissement liquide pour les meules, d'un palan, d'une unité d'ensachage pour la poudre de caoutchouc et d'un dépoussiéreur.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption de technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Notre gouvernement encourage donc les entreprises comme American Biltrite à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement, tout en améliorant leurs avantages concurrentiels et leurs perspectives d'avenir. En plus de favoriser la compétitivité de nos industries et la croissance économique, la réduction de l'empreinte écologique contribue à bâtir des communautés plus saines et une économie plus forte, résiliente et durable. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises et le développement économique de nos communautés. C'est pourquoi je suis ravie de l'appui de DEC au projet d'American Biltrite, qui l'aidera à améliorer sa productivité et sa performance environnementale, tout en créant de bons emplois. Son apport à la vitalité économique de Sherbrooke est indéniable et je suis convaincue que le succès et les retombées de sa nouvelle technologie de recyclage de bandes et rejets de caoutchouc vulcanisé rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes très fiers d'avoir développé une technologie révolutionnaire qui permet de recycler les produits en caoutchouc vulcanisé, incluant les déchets post-fabrication. Ceci permettra de réduire de manière significative la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. De plus, cela pave la voie pour le développement de modèles d'économie circulaire avec les 16 entreprises de caoutchouc de la région de l'Estrie. »

Jean-Pierre Benoit, vice-président corporatif et directeur général, American Biltrite (Canada) ltée

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

