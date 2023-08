Plus de 1 M$ de DEC et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada permettront à la PME de soutenir sa croissance et d'améliorer sa productivité dans sa nouvelle usine de Trois-Rivières.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 août 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Agriculture et Agroalimentaire Canada

Le gouvernement du Canada accorde des aides financières pouvant totaliser jusqu'à 1 077 100 $ à la Fromagerie L'Ancêtre, une entreprise aux méthodes de production respectueuses de l'environnement qui fabrique plusieurs variétés de fromages et beurres biologiques.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a profité d'une visite de la nouvelle usine d'emballage, de maturation et de vieillissement de la Fromagerie l'Ancêtre à Trois-Rivières pour annoncer aujourd'hui, en son nom et au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAC), les contributions du gouvernement du Canada. Elle était accompagnée d'André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et ministre responsable de la région du Centre‑du‑Québec.

Ces appuis permettront à la Fromagerie L'Ancêtre de se doter de locaux de maturation, de coupe et d'emballage à la fine pointe et d'acquérir de nouveaux équipements d'emballage pour améliorer la qualité de ses produits, réduire l'utilisation de film plastique, avoir accès à des emballages écoresponsables et améliorer l'efficacité énergétique de son processus de maturation. Grâce à ces investissements, l'entreprise pourra accroître sa productivité, réduire ses coûts de production et stimuler sa croissance.

Dans le cadre de ce projet, le financement du gouvernement du Canada se détaille comme suit :

Une contribution remboursable de 450 000 $ de DEC est accordée en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Une contribution pouvant atteindre 627 100 $ est accordée par AAC en vertu du Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous la gestion de l'offre, qui aide les transformateurs de produits sous la gestion de l'offre à accroître leur compétitivité et leur résilience face à l'évolution des marchés. Le Fonds s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les transformateurs de ces secteurs afin de faire face aux répercussions des récents accords commerciaux internationaux.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, la Fromagerie L'Ancêtre, qui offre des produits laitiers biologiques de grande qualité, pourra acquérir et installer des équipements de production numériques. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de la Mauricie et du Centre-du-Québec. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Depuis plus de 30 ans, les familles qui ont fondé la Fromagerie L'Ancêtre travaillent fort pour offrir des produits laitiers biologiques de grande qualité, en demeurant des pionniers de l'agriculture durable. Cet investissement va leur permettre de continuer d'innover et de se positionner pour poursuivre leur croissance. »

L'honorable Lawrence MacAulay, député de Cardigan et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les investissements annoncés aujourd'hui en collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial sont, avant toute chose, un engagement dans l'agriculture durable, contribuant à la lutte aux changements climatiques, à la protection de la biodiversité et des sols agricoles. Une agriculture qui élève les standards de bien-être animal et apporte des bénéfices pour la santé des consommateurs. C'est plus de 12 M$ que la Fromagerie L'Ancêtre a investis en dix ans afin d'augmenter et d'améliorer sa production de fromages et beurres biologiques destinés aux marchés canadiens et québécois. Notre apport à une agriculture durable depuis plus de trente ans représente une grande fierté. »

Pascal Désilets, président-directeur général de la Fromagerie L'Ancêtre

Faits en bref

La nouvelle usine de la Fromagerie L'Ancêtre à Trois‑Rivières est située au 3465, rue Bellefeuille.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le gouvernement du Canada a respecté son engagement à indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché en raison de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États‑Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale va atteindre jusqu'à 4,8 milliards de dollars.

a respecté son engagement à indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché en raison de l'Accord économique et commercial global entre le et l'Union européenne (AECG), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États‑Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale va atteindre jusqu'à 4,8 milliards de dollars. Dans le budget de 2023, jusqu'à 333 millions de dollars sur 10 ans ont été annoncés pour un nouveau programme visant à soutenir les investissements dans la recherche, dans le développement des produits et des marchés et dans la capacité de transformation des produits à base de solides non gras (SNG). Ce programme est en cours d'élaboration et sera lancé dès que possible.

Le gouvernement du Québec accorde également une aide financière à la Fromagerie L'Ancêtre afin de soutenir ses projets d'automatisation au sein de ses usines de Bécancour et de Sainte-Anne -de-la-Pérade, en plus de fonds issus du Soutien aux exportations bioalimentaires, qui était un programme à coûts partagés entre le Canada et le Québec dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

-de-la-Pérade, en plus de fonds issus du Soutien aux exportations bioalimentaires, qui était un programme à coûts partagés entre le et le Québec dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) représentait un engagement de trois milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada qui appuie le secteur canadien des produits agroalimentaires et agro-industriels. Cela comprenait un engagement de deux milliards de dollars dont les coûts étaient partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 %), pour des programmes conçus et exécutés par les provinces et les territoires. Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) a été mis en place afin de poursuivre ces engagements pour la période de 2023 à 2028.

