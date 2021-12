VANCOUVER, BC, le 29 déc. 2021 /CNW/ - L'épaulard résident du Sud est une espèce en voie de disparition qui revêt une grande importance culturelle pour les peuples autochtones et les communautés côtières dans la région de la mer des Salish dans le sud de la Colombie-Britannique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures soutenues et importantes pour appuyer sa survie et son rétablissement.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a rappelé aux Canadiens aujourd'hui que dans le cadre des mesures introduites par le gouvernement du Canada plus tôt en 2021, il est toujours interdit aux navires de s'approcher à moins de 400 mètres de tout épaulard dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique entre Campbell River et Ucluelet, et ce, jusqu'au 31 mai 2022. Le Règlement sur les mammifères marins du Canada, qui exige de rester à 200 mètres des épaulards au large des côtes de la Colombie-Britannique, continue de s'appliquer toute l'année.

Les mesures de 2021 de Transports Canada ont donné lieu à de nombreuses mesures d'application de la loi, y compris l'imposition de 11 sanctions administratives pécuniaires totalisant 45 750 $. Le nombre limité d'infractions répétées reflète le succès de la campagne de sensibilisation menée auprès des plaisanciers au cours de l'année.

Pour la cinquième année consécutive, des initiatives volontaires ont été coordonnées dans le cadre du programme ECHO (Enhancing Cetacean Habitat and Observation, ou Amélioration de l'observation et de l'habitat des cétacés) mené par l'Administration portuaire Vancouver Fraser pour encourager les capitaines de navires à ralentir ou à garder une distance minimale en traversant les aires d'alimentation des épaulards résidents du Sud. L'an dernier, ces initiatives ont contribué à réduire l'intensité du bruit sous-marin de près de 50 % dans ces zones.

Pêches et Océans Canada (MPO) s'attaque au problème de disponibilité alimentaire en soutenant activement les projets de restauration de l'habitat du saumon et se concentre sur le rétablissement des stocks de saumon quinnat. En 2021, le MPO a libéré 1 million de saumons quinnat d'élevage supplémentaires de l'écloserie de la rivière Chilliwack. Le gouvernement du Canada a également pris des mesures supplémentaires cette année pour contribuer à concevoir de nouvelles technologies et conceptions silencieuses pour les navires qui réduisent le bruit sous-marin découlant des activités humaines.

Nous continuerons de travailler avec des partenaires du secteur maritime, à but non lucratif et autochtones au Canada, ainsi qu'avec des fonctionnaires fédéraux, des représentants d'État et des organisations non gouvernementales aux États-Unis afin de protéger les épaulards résidents du Sud.

Citations

« Pour la troisième année consécutive, nous sommes intervenus de manière concrète pour protéger cette espèce emblématique en voie de disparition. Nous prenons la survie et le rétablissement des épaulards résidents du Sud très au sérieux. Par conséquent, nous voulons rappeler aux plaisanciers que la restriction concernant la distance d'approche de 400 mètres est toujours en vigueur, et ce, jusqu'au 31 mai 2021. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les épaulards résidents du Sud jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes fragiles en Colombie-Britannique. Les Canadiens se soucient du devenir de cette espèce en voie de disparition et souhaitent qu'elle se rétablisse et qu'elle prospère. Nous avons observé des résultats encourageants découlant de mesures de protection fédérales améliorées et nous allons continuer de mettre à profit notre partenariat avec l'industrie, les groupes autochtones et d'autres intervenants afin d'assurer la protection et le rétablissement de cette espèce importante. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La participation active et soutenue du secteur du transport maritime aux initiatives volontaires du programme ECHO visant à réduire le bruit sous-marin dans les aires d'alimentation clés des épaulards résidents du Sud, mené par l'Administration portuaire, témoigne du pouvoir de ces initiatives. Elles inspirent de véritables changements en vue de favoriser des océans moins bruyants pour des épaulards en meilleure santé. »

Duncan Wilson

Vice-président, Environnement et affaires communautaires et gouvernementales, Administration portuaire Vancouver Fraser

Les faits en bref

Du 1er juin au 30 novembre 2021, trois zones de refuge dans lesquelles il était interdit de pêcher ou de naviguer (à quelques exceptions près) étaient en place. Ces zones ont été créées pour réduire le bruit sous-marin et les perturbations physiques pour que les épaulards puissent mieux socialiser, se nourrir et se reposer.

juin au 30 novembre 2021, trois zones de refuge dans lesquelles il était interdit de pêcher ou de naviguer (à quelques exceptions près) étaient en place. Ces zones ont été créées pour réduire le bruit sous-marin et les perturbations physiques pour que les épaulards puissent mieux socialiser, se nourrir et se reposer. Une combinaison de restrictions concernant la pêche et de mesures volontaires a également été mise en place dans des aires d'alimentation clés au sein de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud. Ces mesures, qui ont pris fin le 31 octobre 2021, visent à réduire la concurrence entre les pêcheurs et les épaulards pour le saumon quinnat ainsi que les perturbations acoustiques et physiques causées par les navires.

En plus des efforts déployés sur les plans d'eau par les agents chargés de l'application de la loi, une campagne diversifiée de mobilisation et d'éducation ciblant les plaisanciers et les pêcheurs a été lancée. Elle comprenait des annonces audio, des panneaux d'affichage, des publications sur les réseaux sociaux et un nouveau bulletin électronique. L'équipe chargée de la sensibilisation à Parcs Canada a également joint plus de 3 800 personnes grâce à des activités de sensibilisation en personne à des ports de plaisance dans le Lower Mainland et sur la côte ouest de l'île de Vancouver .

. Les taux de participation volontaire du secteur du transport maritime pour chacune des trois initiatives dans le cadre du programme ECHO ont dépassé les 80 %.

La nouvelle trousse de sensibilisation récemment lancée par Be Whale Wise témoigne d'un effort collaboratif en offrant diverses ressources destinées aux marins, aux éducateurs et au public.

Les mesures pour 2021 tiennent compte des conseils des Premières nations, des groupes de travail techniques sur les épaulards résidents du Sud, du Groupe consultatif autochtone et multipartite et des consultations publiques.

Le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, l'Initiative de protection des baleines de 167,4 millions de dollars et un investissement supplémentaire de 61,5 millions de dollars réservé aux épaulards résidents du Sud appuient l'ensemble des travaux visant à répondre aux principales menaces qui pèsent sur les épaulards résidents du Sud.

protection des océans de 1,5 milliard de dollars, l'Initiative de protection des baleines de 167,4 millions de dollars et un investissement supplémentaire de 61,5 millions de dollars réservé aux épaulards résidents du Sud appuient l'ensemble des travaux visant à répondre aux principales menaces qui pèsent sur les épaulards résidents du Sud. En 2019, le gouvernement du Canada a signé une entente de cinq ans avec des partenaires industriels qui font partie du programme ECHO, dans le cadre duquel les exploitants de grands navires commerciaux circulant dans l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud élaborent et mettent en œuvre volontairement des mesures de réduction des menaces pour soutenir le rétablissement des épaulards.

a signé une entente de cinq ans avec des partenaires industriels qui font partie du programme ECHO, dans le cadre duquel les exploitants de grands navires commerciaux circulant dans l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud élaborent et mettent en œuvre volontairement des mesures de réduction des menaces pour soutenir le rétablissement des épaulards. L'équipe chargée de la sensibilisation à Parcs Canada offre des programmes de sensibilisation en ligne et en personne pour encourager les Canadiens à se renseigner sur les épaulards résidents du Sud, une espèce en voie de disparition, et à prendre des mesures pour aider à protéger cette espèce emblématique.

Renseignements: Contacts: Allison St-Jean, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, 613-290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

