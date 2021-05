Financement accru pour 36 organismes de l'Est de l'Ontario dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles

OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Au fil des générations, les communautés de langue officielle en situation minoritaire ont réussi à garder leurs langues et leurs cultures bien vivantes. Le gouvernement du Canada soutient ces communautés notamment en accordant des fonds à des partenaires communautaires qui assurent leur vitalité et leur pérennité.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles) et députée d'Orléans, a confirmé que le gouvernement du Canada a alloué 3,2 millions de dollars en 2020-2021 à 36 organismes de l'Est ontarien. Ceux-ci ont tous reçu une augmentation de financement d'au moins 20 % depuis 2018, et deux d'entre eux ont reçu du financement pour la première fois. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

La Coopérative multiservices francophone de l'ouest d'Ottawa et le Muséoparc Vanier Museopark ont chacun reçu des fonds pour la première fois par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023. Cet appui assure leur stabilité financière et les aide à planifier des activités pluriannuelles.

« Les communautés de langues officielles vivant en situation minoritaire font partie intégrante du contrat social de notre pays. Elles sont composées de nombreux petits organismes communautaires passionnés qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos populations francophones. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer leurs efforts continus et leur engagement envers un avenir bilingue. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles) et députée d'Orléans

« L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario est très heureuse de l'augmentation du financement accordé par Patrimoine canadien en programmation, qui fait également de la place à des nouvelles organisations bénéficiant de ce type de financement. Nous en remercions le gouvernement du Canada et plus particulièrement la ministre Mélanie Joly et sa secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde. La communauté franco-ontarienne constitue la plus grande communauté francophone hors Québec avec 744 000 francophones et un réseau d'organismes communautaires dynamiques et dévoués. Un bon nombre d'entre eux se trouvent dans l'Est ontarien. »

-- Peter Hominuk, directeur général, Assemblée de la francophonie de l'Ontario

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

EN 2020-2021 ASSEMBLÉE DE LA FRANCOPHONIE DE L'ONTARIO 792 380 $ 1 250 856 $ ASSOCIATION CANADIENNE FRANÇAISE DE L'ONTARIO - STORMONT, DUNDAS ET GLENGARRY 26 000 $ 50 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE FRANÇAISE DE L'ONTARIO DE PRESCOTT-RUSSELL 25 000 $ 30 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE FRANÇAISE DE L'ONTARIO, CONSEIL RÉGIONAL DES MILLE-ILES 32 500 $ 39 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ONTARIO, RÉGIONALE RENFREW 33 000 $ 39 600 $ ASSOCIATION DES AUTEURES ET AUTEURS DE L'ONTARIO FRANÇAIS 35 000 $ 42 000 $ ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES D'OTTAWA 41 000 $ 49 200 $ ASSOCIATION DES PROFESSIONNEL.LE.S DE LA CHANSON ET DE LA MUSIQUE FRANCO-ONTARIENNES 52 000 $ 78 000 $ ASSOCIATION FRANÇAISE DES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO S.O. 42 000 $ ASSOCIATION ONTARIENNE DES SOURD(E)S FRANCOPHONES (AOSF) 19 000 $ 30 000 $ BRAVO BUREAU DES REGROUPEMENTS DES ARTISTES VISUELS DE L'ONTARIO 30 000 $ 36 000 $ CENTRE CULTUREL - LES TROIS P'TITS POINTS (LE) 28 000 $ 38 600 $ CENTRE D'ARTISTES VOIX VISUELLE (LE) 15 000 $ 40 000 $ CENTRE DE THÉÂTRE FRANCOPHONE D'OTTAWA 60 000 $ 72 000 $ CENTRE SOCIAL ET CULTUREL FRONTENAC 34 800 $ 45 325 $ CHENAIL INC. (LE) 27 000 $ 37 400 $ COMPAGNIE VOX THÉÂTRE INC. (OTTAWA) 25 000 $ 30 000 $ CONSEIL DE LA COOPÉRATION D'ONTARIO 48 500 $ 58 200 $ COOPÉRATIVE MULTISERVICES FRANCOPHONE DE L'OUEST D'OTTAWA INC. S.O. 40 000 $ FÉDÉRATION DE LA JEUNESSE FRANCO-ONTARIENNE (FESFO) 150 000 $ 250 000 $ FÉDÉRATION DES AÎNÉS ET DES RETRAITÉS FRANCOPHONES DE L'ONTARIO 45 000 $ 54 000 $ FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN (2006) INC. 100 000 $ 130 750 $ L'ALLIANCE CULTURELLE DE L'ONTARIO 40 000 $ 48 000 $ L'UNION DES CULTIVATEURS FRANCO-ONTARIENS 25 000 $ 30 000 $ MAISON DES ARTS DE RUSSELL INC. 28 000 $ 43 600 $ MOUVEMENT D'IMPLICATION FRANCOPHONE D'ORLÉANS (M.I.F.O.) 35 000 $ 42 875 $ MUSÉOPARC VANIER MUSEOPARK S.O. 30 000 $ PARENTS PARTENAIRES EN ÉDUCATION 133 500 $ 160 200 $ REGROUPEMENT DES PARENTS ET AMIS DES SOURDS ET MALENTENDANTS FRANCO-ONTARIENS (RESO) 25 000 $ 30 000 $ RÉSEAU DU PATRIMOINE FRANCO-ONTARIEN 35 000 $ 42 000 $ RÉSEAU ONTARIO DES ARTS DE LA SCÈNE INC. 40 000 $ 60 000 $ THÉÂTRE D'LA VIEILLE 17 25 000 $ 30 000 $ THÉÂTRE DU TRILLIUM INC. 25 000 $ 30 000 $ THÉÂTRE LA CATAPULTE 35 000 $ 42 000 $ THEATRE-ACTION 75 000 $ 100 000 $ UNION CULTURELLE DES FRANCO-ONTARIENNES 50 000 $ 60 000 $ TOTAL 2 190 680 $ 3 231 606 $

Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est indiqué dans la colonne 2018-2019 n'ont pas bénéficié de financement de programme en 2018-2019.

