GATINEAU, QC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de célébrer le septième anniversaire de l'Allocation canadienne pour enfants. Depuis sa mise en œuvre en 2016, l'Allocation canadienne pour enfants a aidé des millions de familles partout au Canada à assumer les coûts liés à l'éducation de leurs enfants et a joué un rôle clé dans la réduction de la pauvreté infantile en offrant un soutien financier aux familles qui en ont le plus besoin.

En investissant dans des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants, le gouvernement améliore réellement la vie des enfants au Canada. Aujourd'hui, à l'occasion du septième anniversaire de l'Allocation canadienne pour enfants, la ministre Gould est fière d'annoncer que le montant maximal de cette allocation augmentera pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Pour l'année de prestations 2023-2024, les familles qui en ont le plus besoin peuvent recevoir jusqu'à 7 437 $ par enfant de moins de 6 ans et 6 275 $ par enfant de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation de 6,3 % par rapport à l'année précédente.

L'Allocation canadienne pour enfants est indexée depuis 2018, à partir des données de l'indice des prix à la consommation publiées par Statistique Canada, une mesure de l'inflation largement utilisée. L'indexation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui a lieu chaque année en juillet, fait en sorte que la prestation protège les familles contre les pressions inflationnistes et assure la stabilité et la prévisibilité du soutien.

En plus d'accorder l'Allocation canadienne pour enfants, le gouvernement du Canada continue d'effectuer d'importants investissements au moyen de programmes sociaux ciblés et de suppléments du revenu pour soutenir les familles et accroître le bien-être, y compris des améliorations à l'Allocation canadienne pour les travailleurs, l'instauration d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, la nouvelle Prestation dentaire canadienne et le remboursement unique pour l'épicerie versé le 5 juillet 2023.

Citation

« L'Allocation canadienne pour enfants est l'un des programmes les plus importants que le gouvernement a mis en place. Elle a aidé les familles canadiennes à assumer les coûts liés à l'éducation des enfants de moins de 18 ans, ce qui est essentiel à leur bien-être et à la croissance de notre économie. Nous sommes déterminés à continuer d'investir dans des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants, qui contribuent à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants, instaurée en 2016, est libre d'impôt et fondée sur le revenu, et offre un soutien accru aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants afin de les aider à subvenir aux besoins des enfants de moins de 18 ans.

Liens connexes

