L'entreprise touristique de La Pêche obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

LA PÊCHE, QC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ de DEC à l'entreprise.

Cet appui, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, lui permettra de bonifier son offre touristique en adaptant son produit tout en adoptant des pratiques écoresponsables.

Plus précisément, Éco-Odyssée pourra faire l'acquisition d'équipements pour réaliser les activités offertes dans le cadre d'Éco-Noctura, un conte lumineux immersif et un parcours illuminé dans le labyrinthe. L'aide de DEC permettra aussi de couvrir les frais d'aménagement liés aux infrastructures d'accueil.

Éco-Odyssée est un parc nature composé d'un labyrinthe d'eau de 64 intersections étalées sur 5 km dans lequel les visiteurs peuvent découvrir la biodiversité du marais à bord de pédalos, de canots ou de planches à pagaie. Il offre également des services d'hébergement.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Lancé en juillet 2021, le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne les organisations de l'industrie touristique de l'Outaouais en ces moments charnières. Il faut saisir cette occasion pour repenser les produits, services et processus du secteur. Cet appui aidera le Parc Nature Éco-Odyssée à devenir plus novateur, écoresponsable et concurrentiel. En soutenant le développement d'une offre touristique plus verte, nous misons sur la prospérité des générations futures. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc primordial d'encourager les entreprises de l'industrie touristique à développer des procédés et des produits plus environnementaux, tout en améliorant leurs avantages concurrentiels et leurs perspectives d'avenir. Le projet du Parc Nature Éco-Odyssée s'inscrit dans cette mouvance, et notre gouvernement est fier de l'appuyer. En plus de favoriser la compétitivité de nos industries et la croissance économique, la réduction de l'empreinte écologique contribue à bâtir des communautés plus saines. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le Parc Nature Eco-Odyssée planifie devenir une destination touristique incontournable de la région de la capitale nationale. Pour ce faire, plusieurs investissements sont nécessaires, afin de s'adapter aux mesures sanitaires tout en répondant aux principes de développement durable. Le soutien de DEC est inestimable pour la croissance future de l'entreprise. Le Fonds d'aide au tourisme nous a d'ailleurs permis d'offrir deux nouveaux produits touristiques, soit un parcours lumineux ouvert à l'année et une expérience hivernale sur le labyrinthe d'eau du parc. »

Olivier Rocheleau Leclair, copropriétaire et directeur des opérations, Parc Nature Éco-Odyssée

Faits en bref

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.

(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Un montant de 118,7 millions de dollars du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui ont lieu depuis le début du mois de février afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

