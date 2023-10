L'entreprise de Saint-Rémi obtient une aide financière de 500 000 $ de DEC.

SAINT-RÉMI, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des PME contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, accompagnée de Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle, ont profité d'une visite de l'usine pour annoncer aujourd'hui une contribution remboursable de 500 000 $ à Saladexpress inc. Cet appui de DEC lui a permis de faire l'acquisition et l'installation d'équipements de production numériques destinés à la ligne d'épluchage d'oignons, procédé important dans la transformation des aliments, qui améliorera sa productivité et sa capacité de production.

Saladexpress se spécialise dans la transformation de salades et de légumes. L'entreprise propose une variété d'aliments frais de première qualité, sans agents de conservation et prêts à servir ou à cuisiner. Le soutien de DEC lui permettra d'assurer sa croissance par l'amélioration de sa productivité, afin qu'elle puisse bonifier son offre en introduisant divers produits alimentaires notamment, des salades prêtes à manger et des légumes coupés prêts à cuire, sous la marque Florette.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Notre gouvernement investit depuis longtemps dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour la promotion et la valorisation des entreprises et de leurs produits. L'appui continu de notre gouvernement aux PME leur donne les moyens de faire face à la crise actuelle et leur permet de participer activement à la relance de notre économie. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et de la vitalité des régions. En annonçant des investissements comme celui-ci, le gouvernement du Canada aide les entreprises à croître et à avoir les moyens de développer de nouveaux produits. Je suis donc ravie du soutien de DEC au projet de Saladexpress. Nous nous assurerons toujours de donner les moyens nécessaires aux entreprises pour qu'elles puissent s'équiper et demeurer compétitives. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La transformation des légumes pour les vendre à l'état frais est un réel défi avec les changements climatiques qui affectent d'année en année les récoltes de nos partenaires et maraîchers locaux. Investir dans des équipements plus flexibles et technologiques assure la compétitivité de nos produits Florette destinés au marché du détail et nos produits pour le service alimentaire. Nous sommes très reconnaissants de l'appui du gouvernement fédéral dans notre mission de valoriser les légumes d'ici. »

Sylvain Racette, président, Saladexpress inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres Ames, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]