DEC accorde plus de 10 millions de dollars à des projets qui contribueront au démarrage et à la croissance d'entreprises, ainsi qu'à l'amélioration des attraits touristiques de la région gaspésienne.

BONAVENTURE, QC, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Gaspésie compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques et résilients dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines de ces organisations, provenant de différents secteurs, ont vu des occasions de développement pour assurer la vitalité de leur collectivité.

C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier a annoncé aujourd'hui des aides financières de DEC totalisant 10,1 millions de dollars pour soutenir onze projets porteurs pour la région.

Les bénéficiaires sont : Bioparc de la Gaspésie inc., Merinov, Groupe AEM Canada inc., Cusimer (1991) inc., Les Bateliers de Percé inc., Accès Microcrédit Gaspésie-Îles‍-‍de-la‍-‍Madeleine, Parc régional Petite-Cascapédia, Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie inc., Village en chanson de Petite‍-‍Vallée, Corporation de développement de La Martre et Gestion Michel Dugas inc.

L'annonce a été faite au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC. Ces investissements contribueront au démarrage et à la croissance d'entreprises et d'organismes ainsi qu'à la bonification de l'offre touristique de la région, que ce soit par l'acquisition de nouveaux équipements, en les outillant pour augmenter leur potentiel d'innovation ou en appuyant le développement de nouveaux attraits. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Le soutien annoncé aujourd'hui témoigne de notre volonté et de notre engagement renouvelé envers les entreprises et les organismes de la Gaspésie. Je suis ravie que DEC mise sur ces projets porteurs d'avenir pour notre communauté. Je suis convaincue que leur succès contribuera de façon importante au développement et à la croissance de notre belle région, en plus de favoriser une économie plus forte, plus résiliente et plus verte pour tous. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles‍-‍de-la‍-‍Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les organisations vers l'économie de demain en les aidant à saisir des occasions d'affaires et de développement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en appuyant ces onze organisations de la Gaspésie afin qu'elles puissent concrétiser des projets porteurs qui seront bénéfiques pour la région. En misant sur la croissance, nous permettons de renforcer l'économie régionale par l'innovation et la diversification des activités. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

