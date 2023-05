L'entreprise de Cookshire dans les Cantons-de-l'Est obtient une aide financière de 250 000 $ de DEC.

Soutenir des projets innovants contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annonce aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 250 000 $ à Omni-Med.com inc. (Omnimed).

Cet appui de DEC permettra à l'entreprise, pionnière dans le domaine des dossiers médicaux électroniques (DME) au Québec, d'augmenter sa capacité de stockage et de traitement de données afin de permettre sa croissance au Canada ainsi qu'à l'international.

Fondée en 1998, Omnimed se spécialise dans la conception et l'implantation de systèmes d'information dédiés au secteur de la santé afin d'améliorer la collaboration, le partage d'information, l'efficacité des processus de travail, l'accès à la connaissance médicale et la continuité des soins de santé.

Cette entreprise innovante, qui compte 77 employés hautement qualifiés, a mis au point le seul DME au Québec qui permet le partage interétablissements du dossier clinique du patient. Accessible par tous les cliniciens de leur lieu de consultation par l'intermédiaire du web, il favorise l'accessibilité à l'information en centralisant les données dans un dossier unique par patient. À ce jour, plus de 500 cliniques de soin de santé, dont l'Institut national du sport du Québec et plusieurs centres sportifs universitaires, bénéficient de cette technologie. Le projet entrepris par Omnimed permettra à terme de rehausser la sécurité pour l'hébergement de données cliniques, de moderniser l'ergonomie de l'application clinique pour les professionnels de la santé et de proposer des modèles prédictifs pour des soins de prévention basés sur les besoins réels des patients.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Avec ses solutions innovantes pour moderniser et numériser la gestion de nos dossiers de santé, Omnimed attire des experts de partout au Québec. C'est un privilège d'avoir chez nous, à Cookshire, une entreprise comme Omnimed dirigée par de jeunes bâtisseurs novateurs. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires. En appuyant Omnimed, nous contribuons à un développement économique durable et inclusif dans nos régions. Nous favorisons la croissance d'une entreprise innovante qui contribue à revitaliser l'économie de sa collectivité et dont le projet permettra des avancées concrètes pour notre système de santé. Je suis fière de constater à quel point de nombreux professionnels de la santé provenant de divers secteurs, comme celui des sports, ont pris le virage numérique proposé par Omnimed. Ce projet représente un jalon important pour cheminer vers l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Dans une société dynamique, la technologie offre une opportunité précieuse d'améliorer les soins de santé et de réduire la charge administrative pour les professionnels de la santé. Grâce aux avancées de l'intelligence des données et des moteurs prédictifs, les soignants peuvent rester disponibles pour prodiguer des soins empathiques à tous, des enfants aux personnes âgées, en passant par nos athlètes. Nous apprécions la collaboration du gouvernement fédéral en matière de technologies de l'information, qui soutient entièrement l'innovation en matière de santé pour la collectivité en dehors des grands centres urbains. Omnimed est un exemple concret d'une PME régionale innovante qui met au cœur de ses développements l'importance de l'aspect humain, renforçant ainsi les liens essentiels entre technologie et progrès au service de la société. »

Xavier Boilard, président-directeur général d'Omnimed

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.

Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

