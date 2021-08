Accroître les connaissances, la sensibilisation et l'apprentissage pour éliminer les obstacles

OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - De nombreux Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais certains groupes de Canadiens doivent faire face à des défis uniques en matière de santé mentale en raison du racisme, de la discrimination, du statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale. Les Canadiens continuent d'appuyer les mesures de santé publique, et une conséquence imprévue a été que 40 % des Canadiens ont déclaré une baisse de leur santé mentale. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à promouvoir une santé mentale positive pour tous, en particulier pendant cette période difficile en raison de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,28 million de dollars pour trois organismes afin de promouvoir la santé mentale et le bien-être ainsi que l'équité en santé en s'attaquant aux défis et aux obstacles systémiques auxquels doivent faire face les communautés noires LGBTQI+ du Canada.

La Ribbon Rouge Foundation, établie à Edmonton, en Alberta, recevra jusqu'à 480 000 $ pour recueillir et mobiliser de l'information sur les expériences des personnes LGBTQI+ et les obstacles auxquels elles doivent faire face lorsqu'elles naviguent dans les services en matière de santé mentale, de toxicomanie, d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et de démêlés avec la justice pénale. L'objectif de ce projet est d'améliorer le soutien et les compétences et de partager les programmes et les interventions qui ont une incidence positive sur la santé mentale et le bien-être des communautés noires LGBTQI+.

Across Boundaries, établie à Toronto, en Ontario, recevra jusqu'à 400 000 $ pour le projet Our Stories, Our Voices. Le projet vise à accroître la compréhension des besoins et des expériences en santé mentale des communautés noires LGBTQI+ afin de renforcer les capacités et d'offrir des occasions de leadership à ses membres, de rendre les conversations sur la santé mentale plus accessibles et de trouver des approches pour promouvoir une santé mentale positive. Dans le cadre du projet, des outils, des ressources et un programme d'études seront élaborés pour appuyer la formation en leadership, la formation des praticiens et des ateliers communautaires. Le projet devrait atteindre plus de 300 personnes noires LGBTQI+, en accordant la priorité aux personnes noires transsexuelles, non binaires, queers et à celles qui sont en situation de pauvreté, de migration et de handicap.

Établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le Lesbian Gay Bisexual Youth Project vise à offrir des programmes et à créer des ressources afin d'accroître la compréhension des défis uniques en matière de santé mentale et des obstacles particuliers ciblant les Noirs pour les jeunes noirs LGBTQI+. Le projet offrira également aux jeunes de 16 à 19 ans et de 20 à 30 ans des occasions de réagir efficacement et proactivement à ces réalités actuelles. Les connaissances seront générées par une série de programmes et d'activités qui favorisent les relations intergénérationnelles et le mentorat, ainsi que des approches fondées sur les arts. Grâce à un financement pouvant atteindre 400 000 $, le projet créera également un espace sécuritaire pour favoriser le leadership au sein de la communauté et fournira un centre pour la voix et les expériences de cette dernière.

« De nombreux Canadiens ont des problèmes de santé mentale. Cependant, certains Canadiens doivent faire face à des défis supplémentaires, donc ils ont besoin de plus d'aide pour régler leurs problèmes de santé mentale. Les projets annoncés aujourd'hui créeront des milieux sécuritaires pour les communautés noires LGBTQI+ du Canada pour qu'elles en apprennent davantage sur la santé mentale positive grâce à des approches efficaces, antiracistes et axées sur la culture. En renforçant leurs compétences et leur confiance, nous pouvons améliorer leur santé mentale et leur bien-être. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé





Le financement annoncé aujourd'hui a été distribué dans le cadre du programme Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires.

Ces investissements appuient des programmes communautaires de promotion de la santé mentale visant à accroître l'équité en santé et à s'attaquer aux déterminants sous-jacents de la santé. Ils appuient également l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé mentale axés sur la culture pour les personnes noires LGBTQI+ du Canada dans les collectivités partout au pays.

dans les collectivités partout au pays. La Ribbon Rouge Foundation sert les Africains, les Caribéens et les Noirs de l' Alberta en facilitant le changement des systèmes, dans les déterminants structurels et sociaux qui mènent à de moins bons résultats en matière de santé, y compris les résultats en matière de santé liés au VIH dans les communautés africaines, caribéennes et noires.

en facilitant le changement des systèmes, dans les déterminants structurels et sociaux qui mènent à de moins bons résultats en matière de santé, y compris les résultats en matière de santé liés au VIH dans les communautés africaines, caribéennes et noires. Across Boundaries offre des services de santé mentale et de toxicomanie équitables, inclusifs et holistiques aux personnes racialisées de la région du Grand Toronto, qui travaillent dans des cadres de lutte contre le racisme, le racisme envers les Noirs et l'oppression.

Le Lesbian Gay Bisexual Youth Project ( The Youth Project ) offre du soutien, de l'éducation, de l'expansion des ressources et du développement communautaire pour faire de la Nouvelle-Écosse un endroit plus sûr, plus sain et plus positif pour les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres .

