GATINEAU, QC, le 31 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue sur sa lancée pour bâtir un Canada sans obstacle. À l'heure actuelle, le gouvernement se concentre particulièrement à appuyer les nouvelles technologies qui aident les Canadiens en situation de handicap à jouer un rôle actif dans la société. Cela n'a jamais été aussi important, alors que nous reconstruisons en mieux notre pays après la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité 2021, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a participé au Sommet de Paiements Canada 2021 et à l'introduction de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour les terminaux de paiement électronique de la Corporation Solutions Moneris (« Moneris »). Développées en collaboration avec INCA et le gouvernement du Canada, les nouvelles fonctionnalités dévoilées par Moneris aideront les Canadiens ayant une déficience visuelle lors d'un paiement. Ces fonctionnalités incluent de plus grandes tailles de police, un contraste accru et des signaux sonores bilingues donnant des instructions claires. Présentement, les terminaux de paiement obligent les consommateurs à payer à l'aide d'indices visuels, créant des obstacles pour les Canadiens ayant une perte de vue.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à trouver des façons d'améliorer l'accessibilité des terminaux de paiement électronique pour aider les personnes en situation de handicap dans leur vie de tous les jours. Cela permet aux personnes d'avoir une plus grande autonomie, tel que payer l'épicerie sans compter sur l'aide de quelqu'un. Un investissement de 557 725 $ d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a aidé Moneris et INCA à développer ce nouveau terminal accessible. Basé sur les commentaires de la communauté, il introduit de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité qui éliminent les obstacles.

Le lancement des nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour les terminaux de paiement est une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité et les efforts du gouvernement pour créer un Canada sans obstacle.

« En tant que ministre responsable de l'inclusion des personnes en situation de handicap et ayant moi-même une limitation visuelle, je connais l'importance de ces nouvelles fonctionnalités. Aller à l'épicerie, à la pharmacie ou au centre commercial avec la certitude que je peux effectuer des paiements facilement et sans aide est un changement majeur. Majeur pour l'autonomie personnelle, l'indépendance et la sécurité financière. Je tiens à remercier Moneris et INCA pour avoir travaillé avec le gouvernement du Canada sur cette initiative et pour avoir sorti des sentiers battus pour éliminer les obstacles visant les personnes en situation de handicap. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Garantir un accès juste et équitable à la technologie pour tous les Canadiens est la seule façon de combler le fossé numérique et de créer une expérience de paiement plus inclusive pour les consommateurs. Nous sommes fiers de notre travail avec INCA et le gouvernement du Canada pour créer une solution pouvant être appliquée aux milliers d'appareils Moneris Core actuellement sur le marché. Nous continuerons d'accroître ce nombre à mesure que nous migrerons davantage de commerçants utilisant des anciens appareils vers les appareils Core au cours des prochaines années. »

-- Présidente et chef de la direction de Moneris, Angela Brown

« Alors que la société continue d'adopter les méthodes de paiement sans contact, les propriétaires d'entreprises ne doivent pas oublier d'offrir des options de paiement accessibles aux 1,5 million de Canadiens vivant avec une perte de vue. Imaginez avoir à choisir entre divulguer votre NIP au caissier ou à un inconnu dans la file derrière vous, ou quitter le commerce sans achat. Chaque jour, un Canadien avec perte de vision est obligé de prendre cette décision. Ces terminaux de paiement améliorés sont la première étape pour garantir l'indépendance financière de tous ceux qui effectuent une transaction de paiement. »

-- Président et chef de la direction de INCA, John M. Rafferty,

Du 30 mai au 5 juin 2021, c'est la Semaine nationale de l'accessibilité au Canada , un moment où l'accessibilité et l'inclusion sont mises de l'avant partout au Canada . Il s'agit d'une occasion de souligner les contributions des Canadiens en situation de handicap et de reconnaître tous les efforts visant à éliminer les obstacles, afin que les personnes en situation de handicap participent pleinement à tous les segments de la société canadienne.





, un moment où l'accessibilité et l'inclusion sont mises de l'avant partout au . Il s'agit d'une occasion de souligner les contributions des Canadiens en situation de handicap et de reconnaître tous les efforts visant à éliminer les obstacles, afin que les personnes en situation de handicap participent pleinement à tous les segments de la société canadienne. L'investissement fédéral de 557 725 $ a été versé à Moneris et à INCA dans le cadre du Programme de développement de la technologie accessible d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada . Ce programme cofinance des projets innovateurs, menés par des instituts de recherche, des entreprises du secteur privé et des organisations à but non lucratif. Ces projets développent pour les personnes en situation de handicap des dispositifs et technologies numériques d'assistance et d'adaptation.





. Ce programme cofinance des projets innovateurs, menés par des instituts de recherche, des entreprises du secteur privé et des organisations à but non lucratif. Ces projets développent pour les personnes en situation de handicap des dispositifs et technologies numériques d'assistance et d'adaptation. Les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité seront disponibles sans frais supplémentaire pour les commerçants avec Moneris. Pour les commerçants utilisant présentement les terminaux Moneris Core (V400c, V400m, Move / 5000 et Desk / 5000), le logiciel sera mis à jour à la fin juin 2021. Les commerçants qui utilisent des terminaux plus anciens peuvent contacter Moneris pour que leurs appareils soient mis à niveau vers des terminaux Moneris Core plus récents.





Cette mise à jour comprendra des fonctionnalités d'accessibilité sonores et pour l'écran. Lors de l'activation du mode d'accessibilité, les utilisateurs auront accès à de plus grandes tailles de police et un contraste accru, ce qui se permettra une meilleure visibilité. Le mode audio (V400c et V400m seulement) comprendra des instructions vocales pour laisser un pourboire, pour confirmer le paiement et même offrir l'option de recevoir un reçu imprimé.

