L'entreprise de Granby obtient une aide financière de plus de 2 M$ de DEC.

Granby, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les manufacturiers innovants contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui l'attribution d'une contribution remboursable de 2 075 000 $ à Artopex (usine Pro‑Meubles). Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de contribuer à une économie verte et de favoriser sa compétitivité par l'automatisation.

Pro-Meubles, une société du Groupe Pro-Plus (Artopex) qui figure parmi les chefs de file nord-américains de son secteur, se spécialise dans la fabrication de mobilier de bureau. Doté d'un plan de réduction de son impact environnemental, Artopex place l'innovation et le développement durable au cœur de sa philosophie.

Grâce au soutien de DEC, l'entreprise de Granby pourra doubler son volume de production sans hausser sa consommation d'énergie. La contribution de l'Agence portera sur les coûts d'acquisition et d'installation de chaînes de fabrication automatisées et l'achat d'un véhicule à guidage automatique, et mènera à la création de 20 emplois au sein de l'entreprise.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur manufacturier dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Nous continuons à travailler avec les manufacturiers innovants pour leur donner les outils nécessaires à leur croissance. Grâce au soutien de notre gouvernement, des entreprises comme Artopex peuvent miser sur l'innovation pour stimuler l'économie locale et créer de bons emplois dans leur région. Avec cet appui, nous démontrons notre engagement à préparer la relance économique et notre volonté de renforcer notre positionnement à l'international. Nous faisons en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La collaboration du gouvernement du Canada est primordiale dans les efforts de croissance d'une entreprise comme Artopex. Grâce à ces investissements, nous pourrons demeurer compétitifs tout en contribuant à notre plan de développement durable et assurer ainsi la pérennité de l'entreprise dans un marché de plus en plus exigeant. »

Daniel Pelletier, président, Artopex

Faits en bref

Ce financement a été consenti en vertu du Fonds pour l'emploi et la croissance, destiné à offrir du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]