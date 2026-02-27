Près de 12 millions de dollars sont consentis à la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027 pour la tenue de la 60e édition de l'événement.

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien

Aujourd'hui, Madeleine Chenette, députée de Thérèse-de-Blainville, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Sports), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution non remboursable de 800 000 $ à la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027. Ce soutien de DEC vise à appuyer la promotion hors Québec des Jeux d'hiver du Canada en 2027.

Au nom de l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), madame Chenette a également rappelé le soutien d'au plus 11 120 000 dollars de Patrimoine canadien à la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027. Octroyés dans le cadre de son Programme d'accueil, ces fonds, annoncés en février 2025, serviront à planifier les Jeux, à les présenter et à laisser des legs précieux aux nombreuses retombées positives.

La Société hôtesse des Jeux du Canada 2027 est un OBNL éphémère de Québec responsable de l'organisation et de la promotion des Jeux d'hiver du Canada, qui se dérouleront à Québec et dans les MRC avoisinantes entre le 27 février et le 14 mars 2027. Plus important événement multisport au pays, il réunit, tous les deux ans, en alternance été et hiver, plus de 3 500 athlètes provenant des 13 provinces et territoires et qui valorise les deux langues officielles du pays.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Je suis extrêmement fière de faire rayonner la francophonie de la belle ville de Québec! Le soutien annoncé aujourd'hui souligne l'engagement de notre gouvernement envers le secteur touristique, tout comme son appui renouvelé aux organismes responsables de l'organisation d'événements sportifs et culturels. Cette contribution financière est une excellente nouvelle pour la région de Québec et son attractivité! L'hiver prochain, nous serons prêts à recevoir les touristes de partout au Canada! »

Madeleine Chenette, députée de Thérèse-de-Blainville, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État aux Sports

« Je me réjouis du soutien de DEC pour la tenue des Jeux du Canada à Québec en 2027. Les grands rendez‑vous sportifs ont cette capacité de créer des moments uniques et rassembleurs dont profiteront autant la population que les personnes en visite chez nous. Nul doute que le succès et les retombées de ces Jeux d'hiver rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada tout entier! »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« À seulement un an des Jeux du Canada 2027, l'énergie et l'engagement qui motivent la communauté sportive canadienne se font déjà sentir. Cette édition marquera un 60e anniversaire très spécial, un moment où l'unité et l'excellence canadiennes brilleront intensément. Je suis fier que notre gouvernement soutienne un événement qui inspirera des milliers de jeunes athlètes et laissera un héritage durable à la région de Québec et à tout le Canada. »

L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Nous accueillons avec une immense fierté l'appui de DEC et de Patrimoine canadien, qui vient renforcer notre capacité à faire rayonner les Jeux du Canada 2027 partout au pays. Leur soutien nous permettra d'intensifier nos efforts de promotion, de mettre en valeur la richesse de notre culture, et d'inviter l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens à venir vivre, chez nous, un événement multisport d'exception. En 2027, la région de Québec sera prête à offrir des Jeux rassembleurs, durables et porteurs de retombées significatives pour notre communauté et pour tout le Canada. »

Denis Servais, président, Société hôtesse des Jeux du Canada 2027

Faits en bref

Les fonds consentis par DEC l'ont été en vertu du Programme de développement économique du Québec. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le financement de Patrimoine canadien a été accordé dans le cadre du Programme d'accueil, qui aide les organismes de sport à accueillir les Jeux du Canada et des manifestations sportives internationales au Canada. Il contribue à l'excellence sportive et rehausse le prestige international des organismes de sport au Canada. Il apporte également des avantages sportifs, économiques, sociaux, culturels et communautaires aux collectivités canadiennes.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

