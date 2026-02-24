OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires en appui à l'Ukraine. La réunion était présidée conjointement par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, et le président de la France, Emmanuel Macron. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, a pris part à la réunion en compagnie d'autres dirigeants membres de la Coalition des volontaires.

Quatre ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les membres de la Coalition ont réitéré leur soutien indéfectible à l'intégrité territoriale, à la liberté, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine. Ils ont réaffirmé leur appui aux efforts déployés par les États-Unis pour atteindre ces objectifs grâce aux négociations de paix en cours.

Les membres ont déclaré que la Russie échoue sur les plans économique, stratégique et militaire après quatre années d'une guerre injustifiable et horrible dont elle est seule responsable.

Les dirigeants ont souligné que la Coalition était prête à fournir des garanties de sécurité solides à l'Ukraine et à accentuer la pression sur la Russie, notamment par de nouvelles sanctions économiques, dont des mesures financières supplémentaires, le plafonnement du prix du pétrole, d'autres restrictions sur la flotte fantôme russe et l'interdiction des services maritimes liés au pétrole brut russe.

Le premier ministre Carney a réaffirmé le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine et notre volonté de contribuer à la réussite du processus d'instauration de la paix, grâce à une collaboration étroite avec des partenaires clés. Il a également mis en valeur le soutien que le Canada apporte à la défense et à la sécurité de l'Ukraine, notamment en versant une contribution d'environ 892 millions de dollars pour l'achat d'équipements militaires essentiels figurant sur la liste des besoins priorisés de l'Ukraine (PURL) établie par l'OTAN.

Le premier ministre a annoncé de nouveaux engagements considérables en matière de soutien militaire, y compris le renouvellement et l'élargissement de l'opération UNIFIER, la mission canadienne d'instruction militaire et de renforcement des capacités en soutien aux forces armées de l'Ukraine. Les mesures de soutien nouvellement annoncées comprennent également environ 2 milliards de dollars en aide militaire au cours du prochain exercice ainsi qu'un don de 400 véhicules blindés aux forces ukrainiennes.

Le premier ministre Carney a également annoncé une nouvelle série complète de sanctions visant à maintenir la pression sur la Russie, notamment des sanctions à l'encontre de 100 navires supplémentaires appartenant à la flotte fantôme russe, ainsi qu'une collaboration avec l'Union européenne et le Royaume-Uni afin d'abaisser davantage le plafond du prix du pétrole brut russe.

Le Canada versera également 20 millions de dollars supplémentaires au Fonds de soutien à l'énergie en Ukraine.

La durée de cette guerre est incertaine, mais son issue ne l'est pas. Le Canada et les membres de la Coalition des volontaires continueront de soutenir fermement l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour parvenir à instaurer une paix juste et durable.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]