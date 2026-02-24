OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion du quatrième anniversaire de la nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, nous, les dirigeants du G7, réaffirmons notre soutien indéfectible à l'Ukraine dans la défense de son intégrité territoriale et de son droit à exister, ainsi que de sa liberté, de sa souveraineté et de son indépendance. Nous exprimons notre soutien continu aux efforts déployés par le président Trump pour atteindre ces objectifs en lançant un processus de paix et en amenant les parties à tenir des discussions directes. L'Europe a un rôle de premier plan à jouer dans ce processus, avec d'autres partenaires. Nous soutenons également les engagements pris dans le cadre de la Coalition des volontaires visant l'obtention de garanties de sécurité solides et fiables pour l'Ukraine. Nous reconnaissons que seules l'Ukraine et la Russie, travaillant ensemble dans le cadre de négociations menées de bonne foi, peuvent parvenir à un accord de paix.

Nous saluons les efforts déployés par les membres du G7 et d'autres partenaires pour fournir un soutien financier et en matériel substantiel à l'Ukraine afin d'aider le pays à traverser cet hiver. D'importantes capacités supplémentaires de production d'électricité ont été mobilisés ces dernières semaines, ainsi que d'autres équipements essentiels, notamment l'expédition depuis le mois de janvier, de plus de 2 500 génératrices et d'autres équipements indispensables tels que des transformateurs, des turbines, des unités de cogénération, des chaudières et du matériel de réparation depuis les pays du G7 vers Kyiv. Par ailleurs, plus d'un demi-milliard d'euros de nouvelles promesses de dons ont été faites au Fonds de soutien à l'Ukraine dans le domaine de l'énergie afin d'acheter du matériel pour réparer et protéger le système énergétique ukrainien. La mise en place d'un système énergétique résilient et robuste sera nécessaire avant l'hiver prochain et pour la relance du pays.

Nous nous engageons à travailler étroitement pour garantir la sûreté nucléaire, notamment avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et avec l'Ukraine, afin de promouvoir la collecte de fonds pour la réhabilitation, dans les meilleurs délais, de l'enceinte de confinement de Tchernobyl, et de prévenir tout incident radiologique qui aurait de graves conséquences humanitaires et environnementales pour l'ensemble du continent.

Nous soutenons également les initiatives visant à garantir le retour immédiat, sûr et inconditionnel des enfants ukrainiens dans leurs familles et leurs communautés, et saluons le travail de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens.

Nous continuerons d'apporter une aide humanitaire et un soutien à la population ukrainienne.

