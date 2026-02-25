TRACYVILLE, NB, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Cœur battant de nombre de villes et villages du Canada, le secteur forestier est un important moteur de l'économie canadienne. Face aux mesures commerciales injustifiées utilisées par les États-Unis, le gouvernement du Canada pose des gestes déterminants afin de soutenir le secteur forestier, de protéger les travailleurs et leurs emplois, en plus d'offrir aux entreprises canadiennes la stabilité dont elles ont besoin pour absorber les chocs à court terme et pour se réoutiller en vue de construire un avenir plus fort et plus diversifié.

En août 2025, le premier ministre Mark Carney a annoncé un train de nouvelles mesures pour aider l'industrie du bois d'œuvre à se transformer et à soutenir la concurrence. Ces mesures aideront à réaliser le plein potentiel de l'industrie dans un contexte où nous cherchons à accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures et à stimuler une croissance économique à long terme fondée sur les ressources et l'innovation canadiennes. Cette annonce a été suivie par l'octroi d'aides supplémentaires et par le lancement du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, qui a commencé ses activités en janvier 2026.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada fait un pas de plus pour soutenir et moderniser notre secteur forestier. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a lancé des appels à propositions nationaux dans le cadre de différents programmes de transformation du secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan), programmes qui sont assortis d'une enveloppe de 500 millions de dollars.

Les entreprises et organisations admissibles sont invitées à soumettre une demande de financement via :

Ces programmes aideront les entreprises canadiennes à innover et à diversifier leur production, ce qui stimulera la demande au pays, accroîtra l'utilisation du bois canadien dans la construction, favorisera la participation des Autochtones et ouvrira de nouveaux marchés chez nous et à l'international. En outre, ces programmes font partie intégrante de notre vaste stratégie visant à faire du Canada notre meilleur client grâce à la politique « Achetez canadien » et à Maisons Canada, qui priorisent l'utilisation de bois canadien.

De plus, le ministre Hodgson a annoncé un investissement fédéral de 2,8 millions de dollars dans le cadre de l'IFA et des programmes ITIF, LMFor et CVBois pour la réalisation de sept projets qui contribueront à renforcer le secteur forestier au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Ces projets accroîtront l'utilisation du bois massif dans la construction; soutiendront les groupes autochtones et les entreprises forestières; augmenteront la capacité du secteur manufacturier à fabriquer des produits à valeur ajoutée; et diversifieront les produits forestiers canadiens et leurs marchés d'exportation. Voilà le genre de projets transformateurs et innovants que nos programmes forestiers renouvelés veulent soutenir.

En défendant aujourd'hui les travailleurs du secteur forestier, en modernisant l'industrie pour l'avenir et en aidant les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés au pays et à l'étranger, le gouvernement du Canada permettra au secteur forestier de demeurer un pilier de la puissance et de la prospérité de notre pays pendant des décennies.

Citations

« Les forêts du Canada sont plus que de simples ressources. Elles sont essentielles à la création d'emplois, à la construction de logements abordables et à une croissance économique durable. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, le secteur forestier demeurera un pilier de notre force nationale, le moteur de nombreuses économies locales et un important vecteur d'exportation pour nos produits - ce qui permettra de protéger ce que nous avons tout en bâtissant un avenir plus fort. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Ces investissements aideront à soutenir les travailleurs aujourd'hui et à construire un avenir plus solide pour les collectivités qui dépendent de la foresterie à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et partout au pays. En modernisant le secteur et en ouvrant de nouveaux débouchés, nous investissons dans notre résilience et bâtissons un Canada fort. »

David Myles

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre

responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature)

Quelques faits

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.





Le secteur forestier des Maritimes emploie près de 19 000 personnes et injecte près de 2 milliards de dollars dans le PIB réel, soit 1,6 % du PIB de la région





Pour que les entreprises et les travailleurs du secteur forestier puissent mieux se retrouver dans les programmes fédéraux et y adhérer plus facilement, RNCan a lancé un nouveau service d'orientation à guichet unique qui comprend un nouveau site Web contenant de l'information sur tous les programmes offerts aux entreprises du secteur et un accès direct à des personnes-ressources spécialisées de RNCan.

