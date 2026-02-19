QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, et de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, annoncera l'intention du gouvernement du Canada de soutenir la création d'un organisme qui aidera la mise en marché de technologies innovantes, au sein de PME québécoises et canadiennes.

Date :

20 février 2026

Heure :

9 h 30

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h 30, le 20 février 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra la visite sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

