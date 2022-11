L'INRS bénéficiera d'une aide financière de plus de 5 M$ de DEC pour soutenir la transition verte des entreprises du Québec

Les établissements comme l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Ils cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitifs dans un monde plus vert. C'est pourquoi l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 5 205 000 $ à l'INRS.

Cet appui de DEC permettra à l'INRS et à son Laboratoire de biotechnologies environnementales (LBE) d'améliorer leurs capacités d'innovation en faisant l'acquisition d'équipements spécialisés pour accroître la performance de leur plateforme de développement industriel de technologies propres. L'ajout de ce matériel répond aux besoins immédiats et variés des entreprises qui utilisent des bioprocédés. Le projet améliore la versatilité du LBE en le dotant d'équipements que la plupart des entreprises n'ont pas les moyens d'acquérir et qui augmentent leur productivité.

L'INRS est un établissement universitaire dédié à la recherche interdisciplinaire et à la formation aux cycles supérieurs. Son Laboratoire de biotechnologies environnementales, situé à Québec dans le Centre Eau Terre Environnement, offre à la communauté scientifique et à l'industrie une expertise multidisciplinaire et ses équipements de pointe pour le développement des procédés de production de bioproduits à valeur ajoutée tels que les bioplastiques, les biopesticides, ou encore les biocarburants.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les acteurs du milieu en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus respectueux de l'environnement. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

« Avec le soutien de notre gouvernement, l'Institut national de la recherche scientifique peut miser sur l'innovation pour appuyer les entreprises du secteur des technologies propres et favoriser une croissance durable de notre économie. Nous démontrons notre engagement et notre volonté de participer à la transition environnementale du Québec et de renforcer notre positionnement à l'international. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé

« La crise climatique est le défi le plus important de notre époque et nous devons aider les entreprises à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie l'INRS et son Laboratoire de biotechnologies environnementales. Ce projet permettra d'améliorer leurs capacités d'innovation, qui seront ensuite utilisées par de nombreuses entreprises œuvrant dans les technologies propres. Félicitations à toute l'équipe de l'INRS et du LBE pour leur implication dans cette croissance verte dont les efforts contribuent à la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures. Vous êtes un exemple à suivre! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'INRS est fier de favoriser la mise en place d'une industrie et d'une économie durables. Cet important investissement va permettre au Québec, et plus largement au reste du Canada, de se munir d'une plateforme de développement et de mise à l'échelle de calibre mondial en production industrielle dans un secteur en pleine expansion. Le LBE permettra tant à la communauté de recherche qu'aux partenaires privés et publics d'innover dans les bioénergies et les produits biosourcés tels que les bioplastiques et les biopesticides. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général, INRS

Le discours du Trône de 2021 confirme que la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique sont des priorités du gouvernement du Canada .

. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

