Le gouvernement du Canada appuie les festivals en Nouvelle-Écosse

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annonce un investissement de 1,7 million de dollars dans les festivals, les célébrations et la culture en Nouvelle-Écosse

HALIFAX, le 18 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordera 1,7 million de dollars en 2019-2020 aux organismes qui présentent des festivals, aux célébrations et à la culture en Nouvelle-Écosse.

Ce financement permettra d'appuyer 169 projets de célébrations et de promotion des arts et du patrimoine, en plus d'offrir aux habitants et visiteurs de toutes les régions de la province des festivals axés sur les arts et la culture. Ces projets ont une incidence majeure sur la Nouvelle-Écosse : ils contribuent à la vitalité de sa scène culturelle et artistique, favorisent le tourisme et participent à sa croissance économique.

Le gouvernement accorde ces sommes par l'entremise du programme Le Canada en fête; du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine; et du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Appui supplémentaire dans les arts, la culture et les célébrations

Le ministre Rodriguez a profité de l'occasion pour rappeler l'investissement de plus de 50 millions de dollars additionnels annoncé dans le dernier budget en vue d'appuyer les activités liées aux arts et au patrimoine, notamment des saisons artistiques, des festivals et des célébrations, partout au Canada.

Les arts et la culture sont essentiels à une société inclusive et sont au cœur de l'économie créative croissante du Canada. Les spectacles et autres expériences artistiques connexes rapprochent les auditoires canadiens et les artistes, en plus de refléter notre diversité culturelle, linguistique et régionale.

Ce financement additionnel renforcera les industries de la culture et de la création, aidera les Canadiens à célébrer la diversité canadienne et favorisera une plus grande inclusion.

Plusieurs centaines de récipiendaires de ces programmes de financement profiteront de ces nouveaux fonds. Cet investissement permettra de répondre à la demande actuelle et croissante, notamment dans les régions moins bien desservies. Plus de détails seront dévoilés au moment opportun.

Citations

« Les festivals sont le moment tout indiqué de se réunir en famille et entre amis afin de célébrer notre culture et notre patrimoine. Notre gouvernement est fier d'appuyer chaque année une multitude de festivals et de célébrations qui mettent en valeur nos communautés, notre diversité et l'immense talent des artistes canadiens, favorisant du même coup l'économie créative du pays. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Halifax et toute la Nouvelle-Écosse vivent au rythme des festivals et des célébrations. Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse l'importance de ces rencontres qui contribuent à l'économie, en plus de nous permettre de célébrer en famille et de faire de nos communautés et de notre province, un endroit où il fait bon vivre. »

-- M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax

Les faits en bref

Les projets ont été financés dans le cadre des programmes suivants, qui relèvent de Patrimoine canadien : Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine; Fonds du Canada pour la présentation des arts et Le Canada en fête.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes et aux porteurs de culture de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Grâce aux Fonds du Canada pour la présentation des arts et au programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le gouvernement soutient chaque année plus de 1 350 festivals et activités liées aux arts de la scène, dans plus de 400 communautés du pays.

Le Canada en fête vise à financer des activités communautaires pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin), et la fête du Canada (1er juillet). Chaque année, plus de 10 millions de Canadiens participent à des centaines d'activités, partout au pays, qui sont appuyées par ce programme.

Le financement accru proposé dans le budget de 2019 pour le Programme des célébrations et commémorations permettra d'élargir la portée et la visibilité de ces journées de célébrations et de souligner la nouvelle Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

L'investissement supplémentaire de 50,25 millions de dollars sur deux ans (2019-2020 et 2020-2021) annoncé dans le dernier budget sera réparti de la façon suivante :

16 millions de dollars sur deux ans pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts;

14 millions de dollars sur deux ans pour le Programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;

20,25 millions de dollars sur deux ans pour le Programme des célébrations et commémorations.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Le Canada en fête

Tableau des données

Programme Montant total Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine



Ce programme offre aux Canadiens l'occasion de participer à des activités qui présentent des artistes locaux et célèbrent la culture, l'histoire et le patrimoine des collectivités. 604 700 $ 46 projets Fonds du Canada pour la présentation des arts

Ce programme améliore l'accès des Canadiens à la riche diversité culturelle du pays dans le cadre de festivals artistiques, de spectacles de calibre professionnel et d'autres manifestations artistiques. 701 000$ 26 projets Le Canada en fête

Le Canada en fête offre une aide financière pour des activités organisées à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones; de la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la francophonie canadienne; de la Journée canadienne du multiculturalisme; et de la fête du Canada. 405 069 $ 97 projets

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Bénéficiaire Projet Ville Montant Full Circle Festival Society Full Circle Festival Windsor 3 400 $ Fédération régionale des arts et du patrimoine de la Baie Sainte-Marie Festival Clare-té Baie-Sainte-Marie, région de Clare 4 100 $ Doors Open Halifax Heritage Society Doors Open Halifax 2019 Halifax 5 100 $ Pictou Landing Powwow Committee 28e Pictou Landing Pow wow Trenton (près de New Glasgow) 11 100 $ Privateer Days Commission Privateer Days 2019 Liverpool 48 600 $ Royal Nova Scotia International Tattoo Society Royal Nova Scotia International Tattoo 2019 Halifax 33 800 $ Festival of the Tartans Committee Festival of the Tartans Pictou County 2 000 $ Chester Art Centre Association Chester Art Week Chester 2 400 $ Maritime Fiddle Festival Maritime Fiddle Festival Dartmouth 5 000 $ Festival of the Tartans Committee Festival of the Tartans Pictou County 21 000 $ Comunn Feis An Eilein 29e Feis an Eilein Cape Breton Island 4 400 $ Trunk 7 Music Festival Association Trunk 7 Music Festival Musquodoboit Harbour 7 300 $ Waverley Community Association Waverley Village Green Summer Concert Series Waverley 8 100 $ Clare Bluegrass Association Clare Bluegrass Festival Baie-Sainte-Marie, région de Clare 5 000 $ Société Mi-Carême Festival Masque et Mer 2019 Chéticamp 6 000 $ Africa Festival of Arts and Culture Society (Afacs) Africa Festival of Arts and Culture (AFRIFEST) 2019 Halifax 6 300 $ Friends of Hank Snow Society 29th Annual Hank Snow Tribute Liverpool 9 600 $ Peggy's Cove Area Festival of the Arts Society 2019 Peggys Cove Area Festival of the Arts Peggys Cove 5 000 $ Pugwash Harbourfest Pugwash HarbourFest Pugwash 5 600 $ Festival of the Strait Society Festival of the Strait 2019 - Sail Into Summer Port Hawkesbury 14 800 $ New Glasgow Riverfront Music Jubilee Society New Glasgow Riverfront Jubilee New Glasgow 31 600 $ Halifax Pride Society Halifax Pride Festival Halifax 20 600 $ South Shore Exhibition Commission South Shore Exhibition Bridgewater 36 000 $ Development Isle Madame Association Codstock Outdoor Music Festival Arichat, Cape Breton 5 000 $ Development Isle Madame Association 5e Isle Madame Bluegrass and Old Time Country Music Festival Isle Madame 5 000 $ Seafest Association Seafest Yarmouth 22 100 $ The Antigonish Highland Society Antigonish Highland Games Antigonish 29 500 $ Alderney Landing Association Christkindlmarket Festival Dartmouth 25 100 $ Alderney Landing Association Bluenose Ghosts Festival Dartmouth 29 400 $ Alderney Landing Association Fire & Water Festival Dartmouth 32 100 $ Antigonish Culture Alive Association Antigonight: Art After Dark Festival Antigonish 15 300 $ Membertou Cultural & Heritage Centre Foundation Membertou Powwow Membertou First Nation, près de Sydney 13 400 $ Conseil Communautaire du Grand-Havre Francofest 2019 Dartmouth 16 100 $ Queens County Fair Association Queens County Fair Caledonia 5 000 $ New Ross Regional Development Society New Ross Christmas Festival New Ross 2 300 $ Atlantic Flamenco Productions Society Atlantic Flamenco Festival Halifax 5 000 $ Pictou County Rainbow Community Association PRIDE Week Pictou County 5 000 $ Nocturne Art at Night Society Nocturne: Art at Night Halifax 23 300 $ Art Happening Bridgewater Society Afterglow Art Festival Bridgewater 15 700 $ Deep Roots Music Co-Operative Limited Canadian Deep Roots Music Festival Wolfville 14 100 $ Two Rivers Development Association Acoustic Roots Festival Huntington 5 000 $ Sherbrooke Village Old Fashioned Christmas Association Sherbrooke Village Old Fashioned Christmas Association Sherbrooke Village 6 400 $ Forties Community Centre Oktoberfest Tatamagouche 2 700 $ Liverpool Ukulele Ceilidh Society 8e International Ukulele Ceilidh LIverpool 4 500 $ Lumière Arts Festival Association Lumière Arts Festival Sydney 17 100 $ Acadia First Nation Gold River Pow Wow 2019 Gold River (Chester) 8 800 $ Total 604 700 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Bénéficiaire Projet Ville Montant Association Le Moulin de la Baie Sainte Marie Série de spectacles Saulnierville 18 000 $ Atlantic Fringe Festival Society Halifax Fringe Festival Halifax 20 000 $ Cape Breton Jazz and World Music Festival Cape Breton Jazz and World Music Festival Cape Breton 5 000 $ Cape Breton Regional Municipality Makin' Waves Sydney 5 000 $ Cobequid Arts Council Marigold Cultural Centre Presents Seasons 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 Truro 24 000 $ Festival Acadien de Clare Programmation 2019 Comeauville 25 000 $ Halifax Urban Folk Festival Society Halifax Urban Folk Festival Halifax 5 000 $ Harmony Bazaar: Festival of Women & Song Society Harmony Bazaar Lockeport 7 000 $ Lunenburg Doc Fest Association Lunenburg Doc Fest Lunenburg 20 000 $ New Trad Society Re-Jigged Festival Dartmouth 15 000 $ Prismatic Arts Society Prismatic Arts Festival 2019 (Ottawa) et Prismatic Arts Festival 2020 (Halifax) Ottawa/Halifax 78 000 $ Society of the Company Of Angels Dance Projects Festival of Dance Annapolis Royal Annapolis Royal 7 500 $ Atlantic Flamenco Productions Society Atlantic Flamenco Production Society 2019/2020 Season Halifax 5 000 $ "Upstream Music Association" Open Waters Festival Visiting Canadian Artists Halifax 16 500 $ Astor Theatre Society Main Stage Performance Series Liverpool 12 000 $ Atlantic Buskers Festival Society Atlantic Buskers Festival Society Halifax 42 000 $ Chester Theatre Council Society Chester Playhouse Presentation Series Chester 21 000 $ Conseil Communautaire du Grand-Havre Programmation des activités du CCGH Dartmouth 24 000 $ Eastern Front Theatre Society STAGES Theatre Festival Halifax 86 000 $ Fundy Folk Association Evergreen Theatre Season Forest Glade 5 000 $ Halifax Comedy Festival Society Halifax ComedyFest Halifax 34 000 $ Jazz East Rising Association Halifax Jazz Festival, JazzLabs, JazzEast Concerts and Creative Music Workshop Halifax 100 000 $ Kinetic Studio Society Kinetic Studio Series Halifax 9 000 $ King's Theatre Society Live Presents Annapolis Royal 21 000 $ Obey Convention Music and Arts Society OBEY Convention XII, OBEY Convention XIII, OBEY Convention XIV + Off-Season Concerts Series Halifax 36 000 $ Scotia Chamber Players Scotia Festival of Music 2019 Halifax 60 000 $ Total 701 000 $

Le Canada en fête

Bénéficiaire Projet Ville Montant Advocate District Development Association Célébrations et feu d'artifice de la fête du Canada Advocate Harbour 800 $ African Diaspora Association of the Maritimes (Adam) Celebrate Canada day our new home our new country Halifax 1 600 $ Alderney Landing Association Boardwalk Art on Canada Day Dartmouth 2 500 $ Annapolis Valley Historical Society Celebrate Canada Middleton 650 $ Aspotogan Heritage Trust Society Célébrations communautaires de la fête du Canada Hubbards 650 $ Association Francophone de la Vallée Fête de la St-Jean-Baptiste dans la vallée Greenwood 4 000 $ Bear River Royal Canadian Legion Branch #22 Canada Day Celebration by the Waterfront 2019 Bear River 1 100 $ Beaver Bank Kinsac Community Centre Canada Day in Beaver Bank Beaver Bank 6 000 $ Brookfield Railway Station and Heritage Society Brookfield Celebrates Canada Day Brookfield 650 $ Burlington Community Club Célébrations de la fête du Canada Burlington 1 800 $ Canning District Recreational Commission Canada Day in Canning Canning 1 600 $ Cape Breton Regional Municipality Cape Breton Regional Municipality Canada Day Celebrations and Multiculturalism Day Celebrations 2019 Sydney 21 096 $ Ceilidh Trail C.B. Club Fête du Canada Inverness 800 $ Centre Communautaire Francophone de Truro Célébrons nos cultures Truro 1 300 $ Chester Municipal Heritage Society Huzzah Canada! Huzzah Chester! Chester 1 758 $ Creamery Square Association Celebrate Canada Tatamagouche 1 250 $ Creole Heritage Association - Canada Creole Heritage Day Event Halifax 2 344 $ Cumberland African Nova Scotian Association Multicultural Day Celebration Amherst 2 930 $ Development Isle Madame Association Célébrations de la fête du Canada Arichat 2 000 $ Digby Area Recreation Commission Digby Area Recreation Commission Canada Day Celebration Digby 1 400 $ East Preston United Baptist Church Celebrate Canada Day With A Taste of East Preston East Preston 1 876 $ Enfield, Elmsdale and District Lions Club 47e Lions Community Celebrations of Canada Day Enfield 3 200 $ Fisherman's Cove Development Association Annual Canada Day at Fisherman's Cove Eastern Passage 4 220 $ Friends of Neville Park Society Canada Day Party Whitney Pier South Bar 4 000 $ Friends of the Desbrisay Museum Celebrate Multiculturalism Bridgewater 1 250 $ Friends of the Yarmouth Light Society Celebrate Canada Day @ Cape Forchu Cape Forchu 1 876 $ Halifax Brewery Farmers' Market Co-Op Ltd. FEAST: A Multiclultural Food Event Halifax 2 800 $ Halifax Regional Municipality Bedford Days Canada Day Dartmouth 15 630 $ Halifax Regional Municipality Halifax-Dartmouth Canada Day 2019 Dartmouth 46 880 $ Hall's Harbour Fundy View Community Society Halls Harbour celebrates Canada Day Centreville 2 000 $ Hantsport Memorial Community Centre Célébrations de la fête du Canada Hantsport 3 600 $ Highlands Métis Nation Association National Indigenous Peoples Day "Bridging the gap" Cheticamp 1 300 $ Indo-Canadian Senior Group of N.S. Fête du Canada Halifax 650 $ Kespu'kwitk Métis Council of Yarmouth & District Journée nationale des peuples autochtones Yarmouth 1 000 $ La Picasse, Centre Communautaire Culturel Célébration multiculturelle Petit de Grat 1 100 $ Société Acadienne de Clare Célébrons le 21 juin tous ensemble Comeauville 800 $ Société Historique Acadienne de Pubnico-Ouest Célébration avec nos familles Pubnico-Ouest 3 600 $ Société Saint-Pierre Chéticamp fête son pays Chéticamp 1 000 $ Acadie de Chezzetcook Association Fête du Canada 2019 / Canada Day 2019 West Chezzetcook 2 000 $ Association du Musée de Wedgeport Célébrations de la fête du Canada Lower Wedgeport 1 100 $ Lincolnville Community Development Association Happy Birthday Canada "Let's Celebrate" Monastery 650 $ Maitland & District Volunteer Fire Department Auxiliary Canada Day on the Bay 2019! Maitland 1 600 $ Mi'kmaw Native Friendship Society Mawita'jik 2019 Halifax 89 250 $ Millbrook Culture And Heritage Centre Journée nationale des peuples autochtones Millbrook 4 000 $ Municipality of the County of Annapolis Bridgetown 2019 Canada Day Celebrations Annapolis Royal 1 250 $ Municipality of the County of Antigonish Célébrations de la fête du Canada Antigonish 2 800 $ Municipality of the County of Kings Célébrations de la fête du Canada - Aylesford Lake Beach Kentville 750 $ Municipality of the County of Clare Fête du Canada 2019 Petit-Ruisseau 1 500 $ Municipality of the County of Digby Weymouth Canada Day Celebration Digby 1 400 $ Municipality of the District of St. Mary's St. Mary's Canada Day Celebrations Sherbrooke 650 $ Municipality of the District of Yarmouth Celebrate Canada 2019! Hebron 10 255 $ Native Council of Nova Scotia Journée nationale des peuples autochtones Truro 2 800 $ Native Council of Nova Scotia Zone 11 Journée nationale des peuples autochtones Sheet Harbour 1 600 $ New Germany Canada Day Committee New Germany Canada Day New Germany 5 274 $ New Waterford Festival Society New Waterford Canada Day 2019 New Waterford 1 758 $ North Queens Board of Trade Celebrate Canada 2019 Caledonia 2 000 $ Northwoodcare Halifax Incorprated A Year for Celebrating All Things Canadian Dartmouth 5 860 $ Parrsborough Shore Historical Society Canada Day Celebrations at Ottawa House Museum/Former Home of Sir Charles and Lady Tupper Parrsboro 650 $ Pictou Landing First Nation Cultural Awareness, Focus on Mi'kmaq History Month Pictou Landing 1 875 $ Port Lorne Canada Day Committee Port Lorne Canada Day Berwick 800 $ Queens Home for Special Care Society (Queens Manor) Queens Manor Celebrates Canada Liverpool 700 $ Region of Queens Municipality Celebrate Canada Day 2019 Liverpool 3 200 $ Riverport District Fire Protection Commission Canada Day Fireworks Riverport 1 500 $ Royal Canadian Legion Branch #79 Canada Day Celebrations 2019 New Ross 1 600 $ Sackville Community Development Association Celebrate Canada - Sackville and Area Lower Sackville 11 814 $ Sheet Harbour and Area Heritage Society Célébrations de la fête du Canada Sheet Harbour 1 300 $ Shoreham Village Senior Citizens Association Célébrations de la fête du Canada Chester 400 $ Shubenacadie Hay Days Society Hay Days / Canada Day Celebrations Shubenacadie 3 200 $ Société Acadienne Sainte-Croix Rencontre et célébration 2019 Pomquet 800 $ Sunnyville Community Association Sunnyville Celebrates Canada Day 2019 Guysborough 650 $ Municipality of the County of Richmond Célébrations de la fête du Canada Arichat 7 032 $ Point Tupper Heritage Association Celebrate Canada Day Point Tupper 600 $ Sydney And Louisburg Railway Historical Society Celebrate Canada - Louisbourg Celebrates Canada's 152nd Birthday! Louisbourg 1 500 $ Village of Bible Hill Célébrations de la fête du Canada Bible Hill 3 600 $ Town of Amherst Celebrate Canada in Amherst Amherst 4 102 $ Town of Annapolis Royal Célébrations de la fête du Canada de 2019 Annapolis Royal 1 250 $ Town of Antigonish Fête du Canada Antigonish 4 688 $ Town of Bridgewater Canada Day on the LaHave 2019 Bridgewater 5 000 $ Town of Clark's Harbour Town of Clark's Harbour 37th Annual Canada Day Celebrations Clark's Harbour 5 000 $ Town of Lockeport Lockeport & Area July 1st Celebrations Lockeport 7 950 $ Town of Mulgrave Canada Day Celebrations Mulgrave 650 $ Town of New Glasgow Journée canadienne du multiculturalisme - 27 juin 2019 New Glasgow 3 600 $ Town of Port Hawkesbury Celebrate Canada Day Port Hawkesbury 3 516 $ Town of Wolfville Célébrations de la fête du Canada Wolfville 2 400 $ Tracadie United Baptist Church Canada Day Celebration - Amplifying the Importance of a proud Canadian Monastery 1 300 $ Truro Development Corporation Limited Canada Day 2019 in Downtown Truro Truro 7 618 $ Upper Hammonds Plains Community Development Association Upper Hammonds Plains CanJam Celebration Upper Hammonds Plains 1 600 $ Upper Stewiacke Community Association Activités de la fête du Canada Upper Stewiacke 700 $ Village of Greenwood Greenwood Canada Day 2019 Fireworks Show Greenwood 1 400 $ Village of Lawrencetown Village of Lawrencetown Canada Day Celebrations Lawrencetown 1 100 $ Village of New Minas New Minas Canada Day Celebrations New Minas 2 800 $ Village of Pugwash Célébrations de la fête du Canada Pugwash 3 000 $ Welcoming Intercultural Newcomers Association (Wina) 3e Canadian Multiculturalism Day Extravaganza with Drums Halifax 4 688 $ Westmount Canada Day Committee Westmount Canada Day Committee Sydney 2 250 $ Westville Fire & Rescue Department Westville Canada Day Westville 8 204 $ Whycocomagh Waterfront Centre Association Proud To Be Canadian Whycocomagh 1 100 $ Windsor Elms Village For Continuing Care Society Canada Day Party Falmouth 425 $ Total 405 069 $

