L'entreprise de Vaudreuil-Dorion obtient une aide financière de près de 1 M$ de DEC.

VAUDREUIL-DORION, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie aérospatiale, composante essentielle de notre économie, est une priorité du gouvernement du Canada. C'est pourquoi Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 976 918 $ à GAL Aviation inc. Cet appui de DEC, consenti en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA), permettra à l'entreprise d'assurer son expansion par l'acquisition d'équipement et d'outils nécessaires à la fabrication de produits aéronautiques et aérospatiaux.

Fondée en 2011, GAL Aviation (GAL) est une entreprise aéronautique de Vaudreuil-Dorion qui se spécialise dans l'aménagement de haute qualité des intérieurs d'avions pour les constructeurs d'avions commerciaux et d'affaires, tout particulièrement des compartiments à bagages et l'espace cuisinette. Dans le cadre de ses activités, GAL réalise l'ingénierie, le design, la certification, la fabrication ainsi que l'installation de ses produits. L'aide de DEC lui permettra de finaliser l'ingénierie de produits aéronautiques, de procéder à leur certification par les organismes de réglementation et de faire l'acquisition d'équipement et d'outils nécessaires à leur fabrication. La contribution de DEC permettra également à GAL de commercialiser ses produits à l'international.

L'aérospatiale est l'un des piliers de l'économie et de l'innovation au Canada. Elle figure parmi les industries manufacturières les plus axées sur la recherche et l'exportation, en plus d'employer plus de 230 000 personnes hautement qualifiées à travers le pays. Le secteur de l'aérospatiale est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises, et ce, d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises canadiennes de ce secteur en les aidant à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental et à saisir les occasions de contribuer à la croissance future du pays.

Citations

« Nous travaillons avec les organisations et leur personnel afin de créer de la richesse, ici, au Canada. En aidant les entreprises à s'outiller, nous leur permettons de croître et de demeurer compétitives tout en contribuant à consolider le secteur de l'aérospatiale. Avec ces investissements, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements de bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus inclusive. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges

« Les petites et moyennes entreprises liées à l'aérospatiale ont un rôle central à jouer dans la relance économique du pays, et c'est le cas de GAL Aviation. Le soutien du gouvernement du Canada est essentiel pour les centaines de milliers de travailleurs de ce secteur et ses bons emplois qui améliorent le tissu économique de nos régions; il aide aussi l'industrie à demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'aide financière reçue de DEC en vertu de l'IRRA a été déterminante pour stimuler nos efforts vers les nombreux projets que nous avons en cours. Cette initiative a permis à GAL de créer plus de 30 emplois ici, à Vaudreuil, à investir dans notre chaîne d'approvisionnement avec plus de cinq vendeurs directs de l'écosystème aérospatial du Québec, à étendre notre portée sur les marchés internationaux et à améliorer de façon marquée notre capacité de production. »

Ghazwan Sheraidah, vice-président Finance, GAL Aviation

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). Mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) canadiennes et dotée d'un budget national de 250 millions de dollars sur trois ans, l'IRRA est complémentaire aux autres mesures annoncées dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du Canada qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour appuyer l'industrie aérospatiale.

pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique pour appuyer l'industrie aérospatiale. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]