Le gouvernement du Canada appuie le Festival international du film de Vancouver

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, annonce l'octroi de plus de 1,4 million de dollars à la Greater Vancouver International Film Festival Society pour la tenue de son festival du film de 2019 et la modernisation de son principal lieu de présentation

VANCOUVER, le 4 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, a annoncé aujourd'hui d'importants investissements dans la Greater Vancouver International Film Festival Society à l'appui de la modernisation de l'infrastructure du Vancouver International Film Centre ainsi que du Festival international du film de Vancouver de 2019. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

La Société reçoit 1 361 157 dollars du Fonds du Canada pour les espaces culturels pour la rénovation de son atrium de 2 400 pieds carrés. Les améliorations comprennent l'ajout d'un microcinéma pour présenter des films et des activités à de plus petits publics; d'un salon de cinéma en réalité virtuelle et en réalité augmentée; et d'une salle de production. Le projet prévoit aussi la reconfiguration d'une partie de l'atrium en un espace de présentation polyvalent, principalement pour des projections de films et des activités à plus petite échelle. Ces rénovations permettront d'élargir la gamme des activités du Vancouver International Film Centre et d'améliorer l'expérience des spectateurs.

Le Centre, construit en 2005, comprend également le Théâtre VanCity, un important espace communautaire au centre-ville de Vancouver. Le réaménagement du Centre permettra à la Société d'enrichir sa programmation et d'élargir ses partenariats avec des organismes sans but lucratif du secteur du cinéma, des arts et de la culture.

La Société recevra également 102 500 dollars du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour la tenue du Festival international du film de Vancouver de 2019, l'une des plus grandes vitrines du cinéma canadien dans le monde. Les activités du Festival comprennent des projections de films, des séances de question et réponses avec des cinéastes locaux et des événements après les projections.

Ce niveau de soutien accru est rendu possible en partie grâce au réinvestissement de 50 millions de dollars du gouvernement pour appuyer les festivals, les diffuseurs artistiques et les célébrations communautaires, prévu dans le budget de 2019.

« Le secteur cinématographique canadien est sans pareil, et notre gouvernement est fier d'appuyer la Greater Vancouver International Film Festival Society, qui met en valeur le cinéma canadien d'année en année. De plus, le Centre du film est un point d'intérêt culturel du Grand Vancouver et un lieu de rassemblement du secteur florissant des arts et de la culture de la Colombie-Britannique. Je tiens à féliciter le festival d'avoir organisé une autre grande rencontre et d'aller de l'avant avec cet important projet, en particulier la directrice générale sortante, Jacqueline Dupuis, dont le leadership a contribué à faire du festival l'un des événements culturels phares du Canada chaque année. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Festival international du film de Vancouver, qui en est maintenant à sa 38e année, est l'un des événements culturels les plus importants de notre ville et un phare pour les cinéphiles de tous les horizons. Il attire des gens de toute la région de Vancouver et de partout dans le monde. L'amélioration de l'infrastructure rendue possible par cet investissement créera des possibilités de réseautage et de collaboration dans l'ensemble du secteur de la création en Colombie-Britannique et ailleurs. »

-- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Au nom du conseil d'administration et du personnel de la Greater Vancouver International Film Festival Society, je suis reconnaissante au gouvernement du Canada de son appui à ce projet crucial. Comme le Centre est l'un de derniers cinémas de répertoire de Vancouver, ce projet d'agrandissement améliorera notre capacité à mieux servir la communauté en tant qu'espace d'épanouissement des arts médiatiques et à présenter le cinéma sous toutes ses formes au public de Vancouver. Le ministère du Patrimoine canadien continue de démontrer son engagement à renforcer le secteur culturel, et cette contribution clé permettra à notre organisme de continuer à se développer de façon durable dans l'avenir. »

-- Mme Jacqueline Dupuis, directrice générale, Greater Vancouver International Film Festival Society

Fondée en 1982, la Greater Vancouver International Film Festival Society est un organisme sans but lucratif qui gère le Festival international du film de Vancouver de renommée internationale. Elle offre également une programmation toute l'année au Vancouver International Film Centre, au centre-ville de Vancouver.

Le VIFF est l'un des cinq plus grands festivals de films en Amérique du Nord, pour ce qui est des projections et de la fréquentation, et l'un des événements d'avant-garde de Vancouver. Cette année, le VIFF se déroulera du 26 septembre au 11 octobre 2019, et les projections auront lieu dans divers endroits de la ville.

Le nouveau salon de cinéma en RV/RA sera utilisé pour présenter des formes nouvelles et novatrices d'arts médiatiques et faire participer les créateurs de contenu de RV/RA. Actuellement, il n'existe pas d'installation en Colombie-Britannique où les narrateurs qui travaillent dans le secteur de la RV/RA peuvent présenter leur travail. Le salon sera un espace où les étudiants pourront projeter leurs œuvres et nouer des relations avec d'autres créateurs de contenu de la région.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie également des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a affecté 300 millions de dollars sur 10 ans, à compter de 2018, au Fonds du Canada pour les espaces culturels, pour soutenir les centres de création et d'autres espaces culturels. Cet investissement supplémentaire s'inscrit dans le volet Infrastructure sociale du plan Investir dans le Canada.

