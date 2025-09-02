La destination touristique des Laurentides obtient une aide financière de plus de 260 000 $ de DEC.

MONT-BLANC, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le tourisme contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 266 500 $ au Sentier des cimes Laurentides. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de bonifier l'offre touristique régionale avec l'expansion de ses installations situées en pleine nature.

Le Sentier des cimes Laurentides a été créé en juillet 2022 par la filiale québécoise d'EAK (Erlebnis Akademie AG), une entreprise implantée en Allemagne spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation d'établissements du type « sentiers des cimes » et de parcs d'aventures naturels dans le monde entier. Le Sentier des cimes Laurentides, aménagé sur le site patrimonial de l'Ancienne-Pisciculture, au cœur de la forêt laurentienne, est devenu une destination prisée dans la région. L'appui de DEC permettra de bonifier l'offre touristique du lieu notamment avec l'installation d'une glissade géante et l'illumination nocturne du parcours pédestre.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Le Sentier des cimes Laurentides constitue un attrait touristique de premier plan qui stimule non seulement la croissance de l'économie locale, mais améliore également l'attractivité de la région auprès d'une vaste clientèle. Notre appui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir des organisations qui contribuent à positionner le Québec et le Canada en tant que destinations touristiques de choix. Bravo pour ce projet porteur pour les Laurentides! »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« L'ajout de la plus longue glissade au Canada au Sentier des cimes Laurentides bonifie une expérience déjà hors du commun et fait plaisir aux petits et grands. Après seulement quelques semaines, des milliers de visiteurs enthousiastes ont déjà pu profiter de la glissade, et l'intérêt et les commentaires sont excellents! Le soutien de DEC permet également la mise en place de Lumagica, un parcours lumineux exceptionnel qui accueillera ses premiers visiteurs au mois de décembre 2025 et pour toute la saison hivernale. Merci au gouvernement du Canada pour son soutien qui permet d'enrichir l'offre unique du Sentier des cimes. »

Nicolas Joly, directeur général, EAK Sentiers des cimes inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

