DEC accorde une aide financière de 93 625 $ à l'organisme montréalais.

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada a notamment pour priorité de soutenir l'innovation. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable de 93 625 $ sur trois ans au Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés au Québec (PRIMA Québec). Cet appui de DEC permettra à l'organisme de mettre en place le Carrefour québécois de la fabrication additive, une plateforme virtuelle de maillage axée sur les besoins des industriels québécois.

Cette nouvelle plateforme fera connaître la fabrication additive au Québec ainsi que les programmes et services visant son développement. Elle mettra également en valeur les expertises des divers acteurs de l'écosystème québécois et offrira aux entreprises de la filière un moyen adapté au contexte sanitaire pour la création d'occasions d'affaires au sein de l'offre industrielle du secteur.

Regroupement sectoriel de recherche industrielle, PRIMA Québec anime et soutient l'écosystème des matériaux avancés, un moteur d'innovation et de croissance pour le Québec. Agissant à titre d'interface privilégiée entre les milieux industriel et académique, l'OBNL entend doter l'écosystème de la fabrication additive - un marché en forte expansion - d'un moyen structurant pour stimuler son essor.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur manufacturier dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus verte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« L'industrie manufacturière joue un rôle économique clé au Québec et au Canada. En appuyant PRIMA Québec, un OBNL qui se démarque notamment dans la recherche et le développement, notre gouvernement encourage tout le secteur des matériaux avancés à travailler main dans la main pour déployer une offre concurrentielle dans un marché en expansion. Avec ce soutien, nous démontrons notre engagement à préparer la relance de notre économie et notre positionnement à l'international. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les entreprises et organismes canadiens innovants. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. Grâce à l'appui de DEC, PRIMA Québec pourra se développer de manière stratégique avec la création de sa nouvelle plateforme, un point tournant majeur dans le domaine de la fabrication additive. »

L'honorable Marc Miller, député de Ville-Marie‒Le Sud-Ouest‒Île-des-Sœurs et ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le Carrefour est un levier exceptionnel qui nous permettra de mettre en valeur les acteurs institutionnels et industriels de notre écosystème. Nous sommes emballés à l'idée de susciter des collaborations fructueuses au profit de l'immense potentiel de la fabrication additive. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre mission qui est de stimuler une innovation collaborative au Québec. »

Marie-Pierre Ippersiel, présidente et directrice générale, PRIMA Québec

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse,Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]