DELTA, BC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Grâce à des investissements stratégiques, le gouvernement du Canada met à profit ses richesses minérales pour bâtir une chaîne d'approvisionnement en batteries de bout en bout au Canada et, ainsi, créer des emplois et favoriser la prospérité d'un océan à l'autre.

Le lithium est essentiel dans les batteries des véhicules électriques et d'autres technologies, assurant la recharge, la décharge et la livraison d'électricité utilisable. Il contribue également à donner aux batteries de véhicules électriques leur haute densité d'énergie, ce qui leur permet de stocker plus d'énergie dans moins d'espace.

Les ressources totales en lithium du Canada sont estimées à 6,5 millions de tonnes, et nous sommes actuellement le septième producteur en importance au monde. En raffinant davantage de lithium au pays, le Canada peut augmenter la valeur marchande, renforcer la fabrication intérieure et réduire la dépendance à l'égard des marchés de transformation étrangers très concentrés, améliorant par le fait même la chaîne d'approvisionnement et la sécurité énergétique.

Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, s'est jointe à Mangrove Lithium pour inaugurer la première installation commerciale de raffinage électrochimique de lithium en Amérique du Nord, à Delta, en Colombie-Britannique. L'installation produira suffisamment de lithium de qualité batterie pour environ 25 000 véhicules électriques par année, ce qui représente une importante expansion de la capacité nationale de transformation et de réponse à la demande en lithium, dont 87 % sont liées aux batteries, aux véhicules électriques et au stockage d'énergie sur réseau.

Mangrove Lithium bénéficie d'un investissement approuvé sous condition pouvant atteindre 21,9 millions de dollars dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC), comme l'a annoncé le ministre Tim Hodgson lors du congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE).

Le Canada est prêt à bâtir -- à tirer avantage de ses ressources minérales, à améliorer et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et à positionner les travailleurs, les collectivités et les industries vers la réussite. La nouvelle installation de Mangrove Lithium à Delta est un jalon important pour l'innovation et le leadership en matière de minéraux et de batteries au Canada, qui soutient la sécurité économique et la croissance propre pour les futures générations.

Citations

« Le Canada tire parti de ses ressources minérales critiques, y compris le lithium, pour favoriser la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la création d'emplois et l'innovation dans le secteur de l'énergie propre. Le nouveau siège social de Mangrove Lithium accueillera la première installation commerciale de raffinage électrochimique de lithium en Amérique du Nord -- exactement le type de projet canadien de pointe et souverain dont nous avons besoin. En appuyant de tels projets, notre nouveau gouvernement améliore le potentiel de décarbonation du Canada, en créant de nouvelles carrières, en renforçant notre sécurité et en créant des emplois fiables alors que nous vivons dans une période d'incertitude. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Partout au pays, nous voyons les résultats de l'engagement du Canada à bâtir un écosystème de minéraux critiques de calibre mondial. La nouvelle installation de Mangrove Lithium fait du Canada une plaque tournante pour le raffinage des matériaux de qualité batterie ici même à Delta, renforçant notre sécurité économique et appuyant l'innovation canadienne. Le Canada a ce que le monde veut, et nous œuvrons à utiliser nos richesses minérales comme base pour diversifier nos possibilités d'énergie propre et créer des carrières stables et à long terme en Colombie-Britannique et ailleurs. »

L'honorable Jill McKnight

Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Pour établir une chaîne d'approvisionnement en batteries solide et sûre au Canada, il faut non seulement avoir accès à des minéraux critiques, mais aussi avoir la capacité de raffiner et de fabriquer ces matériaux ici, chez nous. Aujourd'hui, il y a, au Canada, un énorme écart entre les ressources en lithium disponibles et la capacité de conversion de ces ressources en matériaux de qualité batterie. Mangrove travaille à réduire cet écart en proposant une technologie de conversion rentable, durable et résiliente. L'installation de Delta marque un pas important vers la réalisation de notre vision d'une chaîne d'approvisionnement nationale en lithium capable de répondre aux demandes croissantes de la transition vers l'énergie propre. Le soutien de Ressources naturelles Canada est crucial à mesure que nous élargissons nos activités, renforçons la sécurité énergétique du Canada et contribuons à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement réellement bâtie au Canada, depuis la mine jusqu'à la batterie, pour l'avenir des énergies renouvelables. »

Saad Dara

Chef de la direction, Mangrove Lithium

Faits en bref

L'investissement approuvé sous condition pour le projet de Mangrove Lithium a initialement été annoncé le 3 mars 2026, lors du congrès 2026 de l'ACPE, où le ministre Hodgson a déclaré que plus de 165,2 millions de dollars seraient accordés à 22 projets canadiens qui accéléreront la planification, le développement et la capacité de traitement à l'échelle du pays, ce qui permettra de débloquer plus de 434 millions de dollars en capital pour des projets de minéraux critiques dans huit provinces.

Le gouvernement du Canada a désigné le lithium comme minéral critique essentiel en raison de son importance dans la transition vers l'énergie propre. Le Canada compte deux projets actifs de lithium, un au Manitoba et un au Québec, et plusieurs projets avancés.

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Communiqué de presse (3 mars 2026) : Le gouvernement du Canada investit pour permettre au pays de tirer avantage des minéraux critiques

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]