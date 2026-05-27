VANCOUVER, BC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Face à l'incertitude et à l'instabilité de l'économie mondiale, le Canada diversifie ses partenaires commerciaux et s'assure l'accès à de nouveaux marchés dans le but de doubler ses échanges commerciaux hors États-Unis. Nous agissons urgemment pour réorganiser notre économie, réaliser de grands projets et faire du Canada un fournisseur d'énergie fiable pour ses partenaires du monde entier.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un accord entre Ksi Lisims LNG et la société allemande SEFE (Securing Energy for Europe), qui promet pour la première fois un approvisionnement à long terme de gaz naturel liquéfié (GNL) canadien peu émetteur à un acheteur européen. L'accord prévoit que SEFE achètera un million de tonnes de GNL par an sur une période pouvant atteindre 20 ans. Les livraisons devraient commencer au début des années 2030.

Le ministre Hodgson était accompagné d'Adrian Dix, ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques de la Colombie-Britannique, de Dirk Jakobi, consul général adjoint de l'Allemagne à Vancouver, et d'Eva Clayton, présidente du gouvernement Nisga'a Lisims, signe que les intervenants fédéraux, provinciaux, internationaux et autochtones voient du même œil le rôle de fournisseur d'énergie fiable de choix du Canada et l'importance du leadership des communautés autochtones dans la mise en valeur des ressources énergétiques.

Après avoir été approuvé selon le modèle « un projet, une évaluation » du Canada et de la Colombie-Britannique en septembre 2025, Ksi Lisims LNG a été confié au Bureau des grands projets (BGP) par le premier ministre Carney en novembre 2025 dans le but d'aider le Canada à plus que doubler sa production de GNL peu émetteur et à remplacer des combustibles plus émetteurs à l'étranger, à affermir notre position de superpuissance énergétique mondiale, à créer des milliers de nouveaux emplois et à diversifier nos exportations vers de nouveaux marchés en Asie et en Europe. En août 2025, la haute direction du projet a participé avec MM. Carney et Hodgson à une fructueuse mission commerciale en Allemagne, où se sont tissés des liens qui ont contribué à la réussite de cet accord.

L'accord d'aujourd'hui constitue une étape importante dans la prise d'une décision d'investissement finale concernant Ksi Lisims LNG, un projet qui devrait attirer des investissements de l'ordre de 30 milliards de dollars. Grâce à cet accord, Ksi Lisims LNG et la diversification des marchés du Canada sont en passe de devenir réalité - ainsi que les milliers de nouveaux emplois associés à la construction et à l'exploitation de l'installation de GNL et du gazoduc, les nouvelles possibilités pour la chaîne d'approvisionnement, une activité économique importante en Colombie-Britannique et l'injection de plus de 15 milliards de dollars dans le PIB national. Une fois entièrement électrifiée, Ksi Lisims LNG deviendra l'une des installations de GNL les moins émettrices au monde, produisant environ 94 % moins d'émissions que la moyenne mondiale.

En réalisant de grands projets en collaboration avec les peuples autochtones et en concluant de nouveaux accords pour exporter son énergie, le Canada prend des mesures concrètes pour bâtir en grand, renforcer notre sécurité économique et produire une croissance propre qui soutient l'emploi, diversifie les échanges commerciaux et catalyse une prospérité durable.

Citations

« L'accord annoncé aujourd'hui entre Ksi Lisims LNG et SEFE ne porte pas uniquement sur l'énergie - il vise aussi à honorer notre promesse de bâtir une économie plus forte et plus souveraine qui ouvre des possibilités pour les Canadiens et leur apporte la prospérité. Aujourd'hui plus que jamais, le monde réclame une énergie canadienne plus fiable et sobre en carbone. En faisant progresser des projets en partenariat avec des peuples autochtones et en acheminant nos ressources jusqu'aux marchés mondiaux, nous montrons ce que signifie être une superpuissance énergétique du 21e siècle. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En faisant avancer des projets d'intérêt national, le Canada réalise de grandes choses, stimule la croissance de notre économie et renforce notre sécurité économique à long terme. Cet accord est un grand pas en avant pour Ksi Lisims LNG, un projet qui bénéficie d'une importante participation des Autochtones et qui devrait figurer parmi les installations de gaz naturel liquéfié les moins émettrices au monde - un bel exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements, les peuples autochtones et l'industrie unissent leurs forces pour mener à bien des projets. Grâce au soutien du Bureau des grands projets, des initiatives comme celle-ci contribuent à débloquer des investissements, à créer des emplois et à renforcer les chaînes d'approvisionnement. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre du Commerce intérieur et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« La Colombie-Britannique et les Nisga'a font conjointement la promotion du projet Ksi Lisims LNG depuis des années, et c'est ensemble que nous avons réussi à le faire ajouter à la liste des grands projets du gouvernement fédéral. Nous sommes ravis d'avoir pu passer la rondelle au gouvernement fédéral dans ce dossier. Félicitations au premier ministre Mark Carney, qui a su marquer le but, en collaboration avec nos nouveaux partenaires allemands. »

L'honorable David Eby

Premier ministre de la Colombie-Britannique

« Il est évident que la Colombie-Britannique possède ce que le monde recherche. Nous avons pris des mesures concrètes pour faire progresser d'importants projets d'intérêt national comme Ksi Lisims LNG. Grâce à nos efforts et au leadership de la Nation Nisga'a, nous apportons richesse et prospérité à la Colombie-Britannique et à l'ensemble du pays. L'accord conclu aujourd'hui permettra de diversifier nos échanges commerciaux à un moment crucial, tout en assurant un approvisionnement énergétique stable aux marchés européens. »

L'honorable Adrian Dix

Ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques de la Colombie-Britannique

« Le gouvernement Nisga'a Lisims est fier de contribuer au renforcement des liens entre le Canada et l'Europe. Les acheteurs d'énergie européens doivent prendre des décisions urgentes en matière de diversification, mais ils ne devraient pas avoir à choisir entre sécurité énergétique et ambition climatique. Le projet Ksi Lisims LNG est conçu pour répondre à ces deux besoins : il propose une source stable de GNL à faibles émissions et dispose d'une solide gouvernance environnementale et sociale. Il s'agit du genre de projet dont le monde a besoin pour assurer la transition vers un avenir sobre en carbone. »

Eva Clayton

Présidente du gouvernement Nisga'a Lisims

« Cet accord n'est pas seulement un contrat d'approvisionnement en gaz naturel : c'est aussi l'expression d'un partenariat stratégique entre l'Allemagne et le Canada dans le domaine de l'approvisionnement énergétique. L'Allemagne et notre pays sont en effet liés par un solide partenariat fondé sur des valeurs communes et une confiance mutuelle. Grâce à cette étroite coopération, nous diversifions nos sources d'approvisionnement et rendons nos économies plus résilientes face aux risques mondiaux. »

L'honorable Katherina Reiche

Ministre allemande des Affaires économiques et de l'Énergie

Quelques faits

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Western LNG, promoteur principal et futur exploitant; Rockies LNG Partners, un consortium de grands producteurs canadiens de gaz naturel; et la Nation Nisga'a.

Ksi Lisims LNG est un projet d'installation flottante de liquéfaction de gaz naturel (production, stockage et déchargement) et de terminal portuaire situé sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Il s'agira du deuxième terminal de GNL en importance au Canada, capable d'exporter annuellement jusqu'à 12 millions de tonnes (ou 22,4 milliards de mètres cubes) de GNL.

Le 15 septembre 2025, le projet d'installation de GNL a reçu les approbations environnementales conjointes des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du modèle « un projet, une évaluation ». La soumission prévoit la construction d'un maximum de deux plateformes flottantes qui permettront d'exporter chaque année 16,5 milliards de mètres cubes de gaz, de même que d'un gazoduc de 750 kilomètres à Prince Rupert et d'une ligne de transport d'électricité de 120 kilomètres.

Ksi Lisims LNG a été référé au BGP du gouvernement fédéral le 13 novembre 2025. Le gouvernement du Canada a mis sur pied le BGP afin d'accélérer la réalisation de projets d'intérêt national et ainsi d'aider à stimuler notre économie, à diversifier nos industries et nos échanges commerciaux, à favoriser la croissance propre et les partenariats avec les Autochtones ainsi qu'à créer des emplois bien rémunérés pour les générations futures.

Cet accord est subordonné à la conclusion d'un contrat de vente définitif entre les deux parties. Une fois conclu, il s'agirait du premier partenariat de SEFE avec un fournisseur canadien de GNL. Propriété du gouvernement fédéral allemand, SEFE est une société internationale d'énergie établie en Europe qui s'emploie à offrir des solutions énergétiques propres à assurer un approvisionnement fiable et abordable en énergie. Elle fournit chaque année plus de 200 TWh de gaz et d'électricité au total à plus de 50 000 clients, ce qui en fait l'un des principaux fournisseurs européens du secteur industriel. Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, depuis l'origination jusqu'à la commercialisation en passant par le transport et le stockage.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected], Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]